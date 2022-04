El subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y coordinador de ayuda de emergencia, Martin Griffiths, dio positivo por el covid-19 y, por lo tanto, canceló sus visitas a Turquía y Rusia.

"Lamento decir que hoy he dado positivo por el covid-19​​​. Sigo las directrices de Sanidad, he cancelado mis viajes y me he aislado en casa", escribió Griffiths en su cuenta de Twitter.

También expresó su gratitud por haber recibido una vacuna anticovid, una "oportunidad que muchas personas de todo el mundo no han tenido".

Griffiths declaró el lunes que viajará a Turquía esta semana para discutir los posibles esfuerzos de Ankara para ayudar a las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania.

Después de su visita a Turquía tenía programada también una visita a Rusia.

Fuente: Sputnik