Unas vacaciones exitosas siempre deben planearse con tiempo y dedicación, y sobre todo con una agencia de viajes de confianza, que le brinde todo lo necesario para hacer de su viaje una experiencia inolvidable.

Uno de los destinos más populares y deslumbrantes para visitar es el país de Grecia y en Greca Viajes, te ofrecemos todo lo necesario para que realices tu viaje a Grecia todo incluido sin ningún inconveniente.

Es por eso que te decimos descubre las maravillas de Grecia en 2021, recorre las Islas Griegas y deléitate con una experiencia de viaje memorable. En el presente artículo te diremos todo lo que debes saber si te interesa viajar a Grecia en 2021.



¿Necesito Visa para viajar a Grecia?

Si estás planeando realizar un viaje a Grecia en 2021 debes tener en cuenta que a partir de ese año entrará en vigencia un nuevo sistema para ingresar al país. Este nuevo sistema solicitará un permiso especial de acuerdo a SEIAV o Sistema Europeo de Información de Autorización de Viaje, también conocido como ETIAS por sus siglas en inglés.