El mandatario brasileño Jair Bolsonaro dijo este miércoles que no asistirá a la toma de posesión del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, prevista para el 11 de marzo, y prefirió no explicar los motivos para "no generar problemas".

"No voy a entrar en detalles, porque no soy de crear problemas con las relaciones internacionales; Brasil va muy bien con todo el mundo, hay que ver quién irá a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, yo no iré", afirmó el líder brasileño en una entrevista con la Gazeta Brasil.

Bolsonaro también apuntó que Brasil no enviará a representantes a la toma de posesión de Xiomara Castro en Honduras, prevista para el 27 de enero; los dos presidentes electos son de izquierda.

Durante la campaña electoral chilena Bolsonaro no mostró preferencia por ningún candidato, pero uno de sus hijos, el diputado federal Eduardo Bolsonaro sí expresó su apoyo al candidato ultraderechista José Antonio Kast.

El Gobierno brasileño tardó cuatro días en felicitar formalmente al nuevo presidente electo del país vecino.

Fuente: Sputnik