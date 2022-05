Este domingo se vivirá una jornada electoral más polarizada de las últimas décadas en Colombia, donde los ciudadanos se alistan para asistir a las más de 100.000 mesas de votación en las que podrán sufragar para elegir quién ocupará la Presidencia y a su fórmula vicepresidencial, quienes gobernarán la nación durante los próximos cuatro años.

El viernes culminaron las jornadas de capacitación de los jurados electorales, quienes vigilarán la transparencia de la jornada que comenzará a las 08:00 hora local y que culminará entrada la noche, cuando se podría conocer el nombre del sucesor del actual presidente Iván Duque.

En diálogo con Xinhua, el jurado electoral, Sergio Prieto, señaló la necesidad de que los ciudadanos participen activamente en el proceso electoral ya que podría cambiar radicalmente el camino que ha tenido el país en los últimos cuatro años.

"En este momento veo el panorama electoral muy preocupante porque el país siente que necesita una solución a todas sus problemáticas pero está muy dividido en todos sus sectores políticos", dijo. "La invitación es que salgamos todos a votar este 29 de mayo, recordemos que aunque es festivo lo más importante es salvaguardar las elecciones y que votemos porque no podemos seguir polarizando el país como estamos en este momento", añadió.

Elecciones en Colombia

Entre tanto, en las calles los ciudadanos esperan con expectativa el desarrollo de las elecciones en las que los dos candidatos con más opciones de ganar representan las dos orillas políticas más opuestas en el espectro electoral colombiano.