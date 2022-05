La exposición artística "The Art of Banksy: Without Limits" que rinde homenaje al reconocido artista británico Banksy aterrizó por primera vez en América Latina con una muestra en el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral (GAM) de Santiago de Chile.

La muestra "da cuenta de la obra de uno de los exponentes de arte urbano más importantes del mundo", señaló este martes en el lanzamiento de la exposición, el director ejecutivo del Centro Cultural Metropolitano GAM, Felipe Mella.

"Este arte ha sido particularmente acogido en GAM a través de murales internos y especialmente durante el estallido social, cuando la ciudadanía encontró en su fachada un espacio de expresión", agregó.

El directivo de uno de los centros culturales más importantes de la nación austral detalló que consideran no sólo importante la valoración del arte de Banksy, sino también la reflexión sobre los temas que instala el sustento filosófico y político de su obra, su forma de manifestación, el rol del arte en la conciencia social y el arte urbano como expresión de nuestros tiempos.

En tanto, la representante de "The Art of Banksy: Without Limits", Sorina Burlacu, señaló en la misma instancia que la exhibición ha sido mostrada alrededor del mundo y visitada por unos 1,2 millones de personas.

"Esta no es solamente una muestra de arte sino también es educacional", dijo, además de buscar "cambiar las mentes de la gente respecto al arte urbano y de Banksy".

La representante instó que pretenden que los visitantes sean "tocados, impresionados y movidos por esta muestra, sobre todo en la contingencia", así como "cambiar la percepción de las mentes respecto de lo que sucede en las calles y en la mentalidad de la gente".

La muestra incluye más de 160 obras que tributan al artista, entre ellas originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video.

Uno de los montajes que más impactó a los visitantes que participaron en el lanzamiento de la exhibición artística en el país sudamericano fue la reproducción de una estación del Metro de Londres, Reino Unido, en la que el espectador se sumerge en el arte callejero de Banksy.

"Me sentí inmersa y conmovida en la estación de Metro. Mientras el video mostraba las obras del artista me sentí en Londres, donde el artista raya los muros. La muestra es muy potente", señaló a Xinhua Catalina, una de las tantas visitantes que participó en el lanzamiento de la muestra.

Aunque las obras de Banksy son reconocidas en todo el mundo, su identidad es anónima, ya que a pesar de la clandestinidad su popularidad lo llevó en 2010 a ser seleccionado por la revista "Time" como el artista británico más influyente del mundo, dentro de su lista de las 100 personas por expresar en sus obras con poesía y humor.

Sus obras se han vendido por millones de dólares en exclusivas casas de subastas, mientras que la mayoría de las personas las pueden apreciar gratuitamente en calles de las ciudades más importantes del mundo, gracias al carácter urbano de su perfil artístico.

La muestra se exhibirá en el centro cultural de la capital chilena hasta el 31 de julio próximo y después podrá ser vista en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México, de acuerdo con el curador de la muestra, el mexicano Guillermo Quintana.

Fuente Xinhua