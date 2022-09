El secretario general de la, António Guterres, recalcó el domingo, en un mensaje divulgado con motivo del Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, que en un momento de retos y agitación sin precedentes "las soluciones residen en la solidaridad".

"La cooperación Sur-Sur y triangular resulta crucial para los países en desarrollo a la hora de mitigar y adaptarse a las perturbaciones climáticas, enfrentar la crisis sanitaria global, incluida la recuperación de la COVID-19, y conseguir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible", señaló el jefe de la ONU.

Al destacar la importancia de las soluciones al desarrollo encabezadas por el Sur, las cuales a su juicio deben ser compartidas "a lo largo y ancho", Guterres manifestó que "la cooperación Sur-Sur y triangular ha de desempeñar un papel cada día mayor en la resolución de nuestros desafíos comunes".

No obstante, eso no absuelve a los Estados ricos de sus responsabilidades de trabajar de manera constructiva con el mundo en desarrollo, "en particular para reducir las crecientes desigualdades entre y dentro de las naciones", remarcó.

En conmemoración del citado día, Guterres alentó a "todas las naciones y comunidades a redoblar la cooperación y construir puentes a fin de lograr un futuro equitativo y sostenible para todos".

"La cooperación Sur-Sur y triangular debe ocupar un lugar central en nuestros preparativos para una fuerte recuperación", afirmó el secretario general.

"Necesitaremos todas las contribuciones y la cooperación de los países del Sur para crear economías y sociedades más resilientes e implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible", completó.

Para realzar la importancia de la cooperación Sur-Sur, la Asamblea General de la ONU proclamó el 12 de septiembre como el Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur.

Fuente Xinhua