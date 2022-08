El ex presidente brasileño (2003-2010) y candidato presidencial, Luiz Inácioda Silva, dijo hoy que en caso de resultar electo en octubre próximo pondrá en marcha un plan de infraestructura con obras públicas para impulsar el crecimiento de la economía y que el Estado pueda funcionar como inductor de la inversión privada.

"El Estado tendrá que hacer una inversión grande en obra pública, el Estado precisa ser el inductor de esta inversión para motivar a la iniciativa privada con credibilidad y previsibilidad", dijo Lula durante una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Sao Paulo.

El líder del Partido de los Trabajadores, quien lidera las encuestas de intención de votos para las elecciones presidenciales, seguido por el presidente Jair Bolsonaro, dijo que será necesario reducir la tasa de interés y la inflación a niveles "razonables" como forma de lanzar políticas de empleo en Brasil, principal economía latinoamericana.

El ex mandatario señaló que no comparte la decisión del Banco Central de Brasil de aumentar la tasa de interés básica de la economía (actualmente al 13,75 por ciento anual), ya que considera que la inflación actual es de oferta y no de demanda.

"Se eleva el interés contra la inflación, pero eso sirve si es inflación de demanda, no cuando no hay inflación de demanda. No se necesita subir la tasa de interés para bajar la inflación" en este momento, opinó.

Lula dijo que en caso de volver a la Presidencia a partir del 1 de enero de 2023 su gobierno deberá ocuparse de aumentar la capacidad productiva de los alimentos para contener los precios.

También explicó que pretende aumentar el gasto social para las personas más vulnerables y confío en atraer al inversor extranjero.

"El inversor extranjero no vendrá por el color de ojos del presidente, sino cuando la inversión le pueda generar lucros y para ello necesitamos ofrecer mercado interno", aseguró.

Fuente Xinhua