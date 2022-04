El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó el miércoles que se extienda la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

"Solicitamos extender la Misión de Verificación hasta que terminen los 12 años de implementación de la paz con legalidad, en la medida que representa un apoyo y una garantía para el país​​​. (…) Es un trabajo independiente, tenemos diferencias pero sobretodo coincidencias", dijo Duque ante la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU.

Asimismo, afirmó que desde el Gobierno no se quiere una "verdad ideológica" sino que "genuina".

"Queremos una verdad genuina y no una verdad ideológica ni una verdad política, ni tampoco una verdad sesgada, sino una verdad que se base en hechos, indiscutible y que, también, se basa de que tiene que contribuir a unir a la sociedad y no dividirla, para construir y no destruir. Esas son las expectativas que tenemos", afirmó el mandatario.

Fuente: Sputnik