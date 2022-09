El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió hoy miércoles durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyo internacional para la lucha contra el narcotráfico en el país, al que atribuye el aumento de la criminalidad y la violencia.

"El crimen transnacional requiere de una solución transnacional", dijo el mandatario al tiempo que instó a la unidad para vencer a este flagelo global.

"Tenemos dos opciones: o sufrir por separado a un enemigo que coordinadamente actúa dentro de varios países para burlarse de nuestras leyes o unirnos para vencerlo", planteó.

El presidente apuntó que Ecuador lleva a cabo una "inédita" lucha frontal contra el tráfico de drogas y muestra de ello es el último Informe Mundial sobre las Drogas 2022 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que confirma que Ecuador fue el tercer país con la mayor cantidad de cocaína decomisada en el mundo en 2020, detrás de Colombia y Estados Unidos.

"Hoy estamos incrementando como nunca antes las actividades para maximizar las incautaciones de narcóticos y desarticular las bandas transnacionales que lo transportan", destacó.

Lasso mencionó el asesinato el pasado lunes de un fiscal ecuatoriano que investigaba grandes casos que involucran a mafias transnacionales por sicarios frente a la sede de la Fiscalía en la ciudad costera de Guayaquil (suroeste).

Este crimen ocurrió en medio de una ola de violencia en esa ciudad portuaria, que la Policía atribuye al crimen organizado y la delincuencia.

"Los acontecimientos hacen evidente que necesitamos aún más colaboración y no me cansaré de insistir en ello. El Ecuador ya no sólo con incautaciones récord sino además con el sacrificio de sus servidores, está demostrando que merece dicho apoyo internacional en nuestra lucha contra el narcotráfico", subrayó.

Asimismo, apoyo para fortalecer las instituciones del sistema de justicia, acotó, tras señalar que se calcula que las cifras que mueve el crimen transnacional en un año oscilan entre 1,6 y 2,2 trillones de dólares, "números en los que cabe decenas de veces la economía de un país como el Ecuador".

En Ecuador, que está ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, la Policía local decomisó el récord de 210 toneladas de drogas en 2021 y en lo que va de este año cerca de 150 toneladas, según datos oficiales.

El mandatario también pidió apoyo para luchar contra la violencia de género y para atender las necesidades de miles de refugiados que acoge el país sudamericano, que tradicionalmente ha sido uno de los mayores receptores de refugiados de todo el hemisferio occidental.

Fuente Xinhua