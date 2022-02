El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este miércoles todo tipo de intervención y eventuales "invasiones" en Ucrania, y reiteró la postura expresada por su país ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

" México fijó su postura: nosotros somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos​​​. No queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón, es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.

Fuente: Sputnik