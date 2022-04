El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este miércoles un informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas que recomienda desmilitarizar la seguridad pública, y afirmó que el organismo con sede en Ginebra no está apegado a la verdad, porque las Fuerzas Armadas no cometen abusos como se hacía en el pasado.

"Ellos no tienen toda la información​​​. Con todo respeto, no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes, en que se usaba al Ejército para reprimir o rematar heridos", dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.

El informe publicado la víspera por el CED, por sus siglas en inglés, alerta del riesgo del "enfoque militarizado de la seguridad pública", recomienda "fortalecer a las fuerzas civiles del orden", y que el Estado mexicano establezca "un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública".

Fuente: Sputnik