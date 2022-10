El presidium del XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China (PCCh) celebró su primera reunión el 15 de octubre por la tarde en el Gran Palacio del Pueblo.

El camarada Xi Jinping asistió a la reunión y pronunció un importante discurso.

La reunión, presidida por el secretario general del Congreso, Wang Huning, aprobó en primer lugar una lista de 46 miembros del comité permanente del presidium que incluye al camarada Xi Jinping, a través de una votación a mano alzada.

Posteriormente, presidida por el camarada Xi Jinping, la reunión procedió de acuerdo con su agenda. Aprobó mediante votación a mano alzada que Ding Xuexiang, Chen Xi, Guo Shengkun y Huang Kunming se desempeñen como vice secretarios generales del Congreso.

La reunión aprobó un informe del comité de verificación de credenciales sobre las calificaciones de los delegados.

El informe indica que las unidades electorales de todo el país eligieron y, con autorización del Comité Central, hicieron públicos a 2.296 delegados. Después de una verificación, se confirma que las calificaciones de 2.296 delegados son válidas. Son 2.296 los delegados que deben presentarse en el Congreso.

El informe afirma que, el Comité Central del Partido, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, ha prestado suma importancia a la labor de elección de los delegados del XX Congreso Nacional. Desde noviembre del año pasado, bajo el firme liderazgo del secretario general Xi Jinping y del Comité Central, las diversas unidades electorales, adhiriendo a los Estatutos del Partido como guía fundamental y perseverando en la naturaleza y los propósitos fundacionales del Partido, han plasmado la dirección del Partido en todo el proceso de la elección de los delegados, han desarrollado plenamente la democracia, han aplicado un estricto examen de las calificaciones de los delegados y han sido estrictos en el proceso y la disciplina de la elección. Con todo lo anterior, han realizado con solidez todas las labores relacionadas con la elección de los delegados.

El informe señala que, durante el proceso de la elección de los delegados, todas las unidades electorales, persistiendo en una práctica de abajo arriba con esfuerzos coordinados entre los niveles superiores e inferiores y recurriendo a amplios debates y consultas y la elección escalada, escucharon plenamente las opiniones de los organismos de base, los delegados de los congresos y los numerosos miembros del Partido, de esta manera garantizaron una participación de todos los organismos partidarios de los niveles de base y de cerca del 99,5 por ciento del total de sus militantes. Poniendo en primer lugar el criterio político, las unidades electorales realizaron una investigación profunda y sólida sobre las cualidades políticas, ejerciendo un control estricto político de los candidatos. Aplicaron de manera concienzuda verificaciones obligatorias a todos los candidatos por si existieran dudas en sus archivos históricos, sus cuestiones personales y las opiniones de cuerpos de control disciplinario y supervisión, así como denuncias de posibles infracciones, y aplicaron la "doble firma" del secretario del Partido y el secretario de la comisión de control disciplinario respecto a su honradez. Ajustaron debidamente a los candidatos considerados incompetentes conforme a las opiniones recabadas y los resultados de la verificación.

Las unidades electorales convocaron reuniones plenarias de los comités del Partido o reuniones ampliadas de los comités (o grupos dirigentes) del Partido para determinar por votación los nominados para los candidatos de los delegados. Con excepción del Tíbet y Xinjiang, que fueron autorizados por el Comité Central del PCCh a efectuar elecciones equivalentes, las diversas unidades electorales convocaron congresos o reuniones de delegados del Partido para elegir a los delegados del XX Congreso Nacional del PCCh a través de elecciones diferenciales, con un margen superior al 15 por ciento, lo cual cumplió con los requisitos del Comité Central del PCCh. Además, se reforzó la información sobre el trabajo de la elección de los delegados mediante reportajes de varias formas realizados por los principales medios centrales del país.

Según el informe, los delegados del XX Congreso Nacional del PCCh cumplen, en general, las condiciones establecidas por el Comité Central del Partido, tienen una alta cualidad ideológica y política, un buen estilo de trabajo y buen comportamiento, y una buena habilidad de juicio y expresión. Han hecho méritos notables en sus respectivos cargos y son excelentes elementos de la militancia partidaria. La estructura y la distribución de los delegados son razonables y equilibrados, y su composición proporcional corresponde a las exigencias del Comité Central del Partido, por consiguiente, poseen una amplia representatividad. El informe indica que, tomando como referencia la práctica del XIX Congreso Nacional del PCCh, el Comité Central del Partido ha decidido que 83 delegados especialmente invitados asistieran al XX Congreso del Partido, los cuales gozarían de los mismos derechos que los delegados titulares.

La reunión aprobó el Proyecto de Métodos de Elección del XX Congreso Nacional del PCCh, lo que será entregado a la consideración de todas las delegaciones. La reunión también aprobó los asuntos relacionados con la asistencia de los observadores e invitados al Congreso. El Comité Central del Partido decidió invitar a los camaradas responsables pertinentes del Partido y un número de personalidades no militantes a asistir al Congreso en calidad de observadores, los cuales son en total 354 personas incluyendo a miembros titulares y miembros suplentes del XIX Comité Central del PCCh y miembros de su XIX Comisión Central de Control Disciplinario que no son delegados del XX Congreso Nacional, y antiguos miembros de la Comisión Central de Asesoramiento que no son delegados titulares ni delegados especiales del XX Congreso Nacional, entre otros camaradas pertinentes.

Los invitados que asistirán a las sesiones de apertura y clausura del Congreso suman 154 personas, las cuales son: personalidades no militantes que ejercen o han ejercido el cargo de vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional o vicepresidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, vicepresidentes de los comités centrales de los diversos partidos democráticos y de la Federación Nacional de Industria y Comercio, representantes de las personalidades sin afiliación partidista y de los círculos religiosos que se encuentran en Beijing, y miembros del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional y del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino que se encuentran en Beijing y son miembros de los partidos democráticos, personalidades sin afiliación partidista o de los círculos religiosos.

La reunión del presidium también aprobó la agenda del XX Congreso Nacional del PCCh. Según esta agenda, el Congreso se inaugurará el 16 de octubre por la mañana y se clausurará el 22 de octubre por la mañana.

