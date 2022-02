ONU, 26 feb . - Ucrania sigue abierta a la posibilidad de negociaciones con Rusia en medio de la operación militar entre las dos naciones, dijo el viernes el embajador ucraniano en las Naciones Unidas, Serguéi Kislitsa, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU

“Seguimos abiertos a negociaciones, pero no pongan palabras en nuestras bocas. No manipulen nuestras declaraciones sobre negociaciones​​​. Estamos cansados de interpretaciones. Hablen por sí mismos, no hablen en nombre nuestro", sostuvo el diplomático.

Fuente: Sputnik