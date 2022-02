Históricamente, Ucrania fue durante casi 2.000 años parte de Rusia, antes de la creación de la ex Unión Soviética, dijo en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik el senador Héctor Vasconcelos y Cruz, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta de México​​​.

"Pienso, en lo personal, que aceptando los principios rectores de nuestra política exterior (centrada en la no intervención), desde el punto de vista de la historia, no podemos dejar de tener en cuenta la relación de muchos siglos, diría que de 1.500 años o más, cerca de 2.000 años, entre Ucrania y lo que después se llamó Rusia o la (ex) Unión Soviética, y ahora de nueva cuenta Federación Rusa", dijo el senador integrante de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El senador indicó que otro factor que gravita en la crisis internacional actual es la eventual posibilidad de que Ucrania decidiera sumarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que integran EEUU y países europeos.

"Me parece un factor histórico que no se puede soslayar, que desde del punto de vista ruso no es deseable que Ucrania pasara eventualmente a formar parte de una alianza militar (OTAN), que se ha venido expandiendo de Occidente hacia Oriente, es preocupante para Rusia", explicó Vasconcelos y Cruz.

El legislador, un intelectual e hijo del filósofo José Vasconcelos, primer ministro de Educación de la Revolución Mexicana (1914-1921) reseñó que "incluso, en los orígenes de la nación rusa pueden encontrase en la zona de Kiev, capital ucraniana actual, que habitaban tribus eslavas que están en el origen mismo de la nacionalidad rusa".

Por lo tanto, considera necesario comprender esas profunda relación histórica para comprender el reconocimiento de Rusia a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ubicadas en Donbás, y la posterior operación militar especial tras el pedido de ayuda que hicieron tras denunciar continuos ataques de las tropas ucranianas.

"Pienso que no es que Rusia esté reclamando de una manera extravagante o exótica el hecho de que Ucrania ha estado casi siempre en estos siglos dentro del área de influencia rusa", prosiguió el legislador.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, explicó este jueves que sus decisiones no forman parte de un supuesto plan para restablecer las fronteras del antiguo Imperio ruso.

El jefe de Estado señaló que "vemos especulaciones al respecto, sobre el tema de que Rusia tenga la intención de restablecer el imperio, las fronteras del imperio. Esto absolutamente no corresponde a la realidad", dijo en una reunión con el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev.

