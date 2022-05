Fuente: BAE Negocios

Después de la apertura de la megatienda Live Shop ubicada en la calle Florida, casi avenida Córdoba, sus dueños se enfocan en la reapertura del shopping de Villa del Parque que cerró el 30 de junio de 2019. Hubo un cambio de planes y ya no se llamará Punto del Parque Shopping, la nueva propuesta será Del Parque Sustentoulet, un outlet de marcas Premium sustentable que ya tiene fecha de apertura.

Luciano Nakis, presidente de Deportivo Armenio y el vicepresidente de la entidad, Pablo Toscano, son los dos empresarios que apuntan todos sus negocios a la apertura de paseos de compras y megatiendas que comercializan indumentaria para la clase media. Son dueños de la cadena Punto que tiene locales en Once, Nazca, Avellaneda, Rivadavia, Caminito, La Boca y además son dueños de Avellaneda Factor Outlet.

Fueron los primeros que apostaron a revivir la calle Lavalle, invirtieron en dos mega locales. Uno el ex cine Normandie y el otro, el ex restaurante Acapulco, con la experiencia de haber convertido al ex cine Trocadero en un paseo de compras. Invirtieron y hasta llegaron abrir uno pocos meses, pero se dieron cuenta que no era una buena idea. “La calle Lavalle está muy mal, tiene seis o siete locales por cuadra. A diferencia de Florida que ya arrancó, se nota en la gente que camina, en los locales gastronómicos que ya no están vacíos. Las zonas que primero arrancaron después de la pandemia fueron Once, Avellaneda y Nazca y Flores”, contó a BAE Negocios, Pablo Toscano.

Live Shop, la megatienda que abrieron en la peatonal Florida

En Live Shop la tienda de 6000 metros cuadrados está divida en dos plantas. En la parte de abajo, alquilaron los espacios a diferentes tiendas que comercializan desde ropa hasta souvenirs de Argentina para turistas. La primera parte se abrió en febrero, hace pocos días se terminó de completar e inauguró el primer piso que tiene un concepto diferente. Nakis y Toscano decidieron traer mercadería de las principales marcas de la zona de Avellaneda y Nazca y venderlas en diferentes espacios/locales del primer piso con una sola caja para pagar. Abierta de lunes a viernes de 10 a 20 horas y sábados y domingos de 11 a 21 horas.

“Comprar en Live Shop es lo mismo que ir a comprar a la zona de Avellaneda y Nazca, tenemos los mismos precios minoristas. Jeans a $4.500, camisa a $3.000, remeras a $1.800, todo a precios muy accesibles. Es la primera vez que vendemos directamente en una tienda única”, contó el vicepresidente del Club Deportivo Armenio.

Ambos empresarios ahora apuestan fuerte a la reapertura del shopping de Villa del Parque que cerró en 2019, lo alquilaron en marzo del año pasado y aún no pudieron abrir. Cerrado hace tres años, fue un símbolo del barrio durante 24 años hasta que cerró. Los accionistas no pudieron seguir cubriendo las pérdidas. Nakis y Toscano habían planificado reabrirlo en agosto del año pasado, pero no fue fácil comercializar un shopping en medio de la pandemia. Si bien en un principio, negaban enfáticamente la idea de hacer un outlet, cambiaron de opinión.

Antes del día de la madre reabrirá Del Parque Sustentoutlet, el nuevo shopping de Villa del Parque

Ambos empresarios miraron a su alrededor e inspirados en Oh! Buenos Aires y en las experiencias de shoppings que suman mercados decidieron crear un centro comercial sustentable. Se llamará Del Parque Sustentoutlet y será un outlet de marcas Premium, promete Sebastián Umansky de Rotar Propiedades quien se encarga de la comercialización. El proyecto sumará 25 locales en la planta baja y en el segundo piso tendrá un market donde se podrá comprar y comer cosas ricas y sanas. En busca de más lugar al aire libre, sumarán otra terraza. Ya tienen una que hoy ocupa una cervecería, el único local abierto del shopping. Sólo abre de tarde.

Outlet de marcas premium

Todavía no cerraron con ninguna marca, el mercado gastronómico es lo que más rápido avanza. Pero ambos dueños, tienen un objetivo. “El shopping abrirá para antes del día de la madre, y si podemos el market o mercadito abrirá mucho antes. La próxima semana tendremos lista la propuesta”, dijo a BAE Negocios, Luciano Nakis, quién es además prosecretario del Comité Ejecutivo de AFA.

Los nuevos renders muestran jardines verticales en la fachada y muchas plantas. Habrá paneles solares, el agua recirculará, habrá un centro de reciclaje. La obra ya está en marcha.