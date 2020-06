La industria gastronómica, en particular los restauranteros están entre algunos de los rubros que más tecnología suman a sus negocios, como una forma de subirse a la ola que está generando la imposición de los nuevos dispositivos en la vida diaria. Es que desde hace un par de décadas en adelante, no hay muchas personas que no cuenten con el acceso a Internet, se a través de una computadora personal, o bien algún dispositivo más portátil desde donde poder acceder a un nuevo mundo de oportunidades.

Mencionamos oportunidades porque es precisamente lo que ven los restaurantes en este tipo de avances, una forma de generar más ingresos en una era en al que la competencia es cada vez más feroz y los únicos que salen adelante son aquellos que mejor logran adaptarse a estos cambios y suman cada vez más innovaciones a sus negocios. Es que en ese sentido avanza el mundo, hacia negocios cada vez más “inteligentes” que brinden más servicios a los consumidores, en particular aquellos que le hagan la vida más fácil.

En pos de una vida más sencilla

Esa es una de las claves principales de estos avances que están copando la mayoría de los aspectos de la vida, desde la forma en que buscamos consumir desde un restaurante, hasta la mayoría de las compras que realizamos para nuestro hogar. Por ejemplo, las plataformas de delivery como PedidosYa.com.ar, cuentan tanto con la posibilidad de pedir comida, como al mismo tiempo estar realizando un pedido de farmacia o supermercado.

Este tipo de adelantos, que apuntan a brindar más conveniencia, están entre los más buscados por los consumidores, ya que el tiempo en la actualidad es uno de los valores más interesantes a la hora de considerar cómo vamos a proceder en el día. Es que con el trabajo cada vez presionando más sobre las personas, cada momento libre, en particular si nos evitamos tener que salir, será más que bienvenido por los usuarios. Veamos algunos de los adelantos más interesantes que propondrán los restaurantes durante el 2020:



■ Digitalización del inventario: muchos restaurantes todavía se manejan a la “antigua”, llevando un libro de lo que tienen a disposición, con este nuevo formato, podrán llevar una cuenta más precisa de lo que tienen y además brindar más seguridad al considerar mejor los vencimientos.

■ Managers de reservas digitales: a veces perder una reserva puede significar perder un cliente, por lo que tener en cuenta esos requerimientos será una de las principales preocupaciones de todo restaurante que quiera crecer.

■ Auto checkout y pedidos: nada más digital que poder hacer nuestro propio pedido desde el celular o una tablet sentados en la mesa. Lo mismo a la hora de pagar, sin tener que interactuar con nadie, en total tranquilidad.

■ Delivery: cada vez son más los restaurantes independientes que están optando por esta herramienta, de diferentes tipos de cocina, como Contis que realiza delivery mediante PedidosYa.

■ Restaurante fantasma: en el futuro próximo serán cada vez más aquellos restaurantes que sólo tendrán la opción de takeaway o delivery, siendo sólo una cocina, un almacén y un sector para preparar las entregas.