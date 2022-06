Fuente: BAE Negocios

Desde Hollywood

Especial para BAE Negocios

Efrén Ramírez tiene una larga trayectoria en el mundo del cine y de la televisión. En ambos medios ha demostrado dotes actorales sobresalientes. Por esa razón, su reciente participación en Lightyear, la nueva producción de Disney y Pixar, nos dejó gusto a poco y la convicción de que los estudios podrían haber aprovechado mucho más su talento con su personaje, Airman Díaz.

Por un lado hay que reconocer que los estudios de Disney Animation vienen manteniendo el hábito de incluir a los latinos en sus producciones. Encanto y Coco han sido ejemplos sobresalientes de esta saludable tendencia.

Pero por otro lado, y como es deseable la participación de actores de distintas comunidades en las producciones de Hollywood, hay dos elementos que constituyen una señal de alerta. Uno es lo difícil que continúa siendo para un actor latino (aún con un camino ya recorrido en Hollywood, como es el caso de Ramírez) llegar a participar en los grandes blockbusters del cine y por otro lado es lo pobremente representada que está aún la comunidad hispana en el total de esta gran industria.

No obstante, este actor de raíces salvadoreñas mantiene una actitud positiva al respecto: "La verdad es que era mucho más difícil en los 80 o en los 70, pero actualmente tengo un montón de amigos latinos que están trabajando como actores. Y me refiero no solo a los nacidos aquí sino a los colegas de México, de América Central y de España. Si bien ya demostramos que nuestro aporte como actores es importante, aún nos queda hacerle saber a Hollywood que también podemos ser directores, productores, que podemos escribir y, sobre todo, que tenemos algo bueno que contar".

Has recorrido un largo camino...

Efraín Antonio Ramírez (ese es su nombre de nacimiento) creció en un barrio humilde de Los Ángeles. Y desde que su madre lo inscribió en las clases de teatro de la escuela primaria no puso freno a su vocación artística. Con trabajo duro, simpatía y con esa habilidad que se necesita para destacar acabó participando en una treintena de shows de televisión y en otros tantos proyectos en cine.

A lo largo de veintiocho años de carrera lo hemos visto en filmes como Employee of the Month, con Dane Cook y Jessica Simpson; Crank and Crank: High Voltage, con Jason Statham; Searching for Mickey Fish, con Daniel Baldwin, y hasta hizo un cameo en la inolvidable Mr. & Mrs. Smith, junto a la entonces pareja del momento Brad Pitt y Angelina Jolie.

Pero fue en 2004 cuando obtuvo, como nunca antes, el respeto de la crítica y la aprobación público. Y fue debido a su memorable interpretación de Pedro en el film Napoleon Dynamite. Sin embargo, en una industria tan competitiva como la de Hollywood, este camino apenas le alcanzó a Ramírez para ganarse un modesto (aunque valioso) lugar en el clan Disney-Pixar.

Su personaje en Lightyear es un simpático miembro de la tripulación del Star Command, que tiene la responsabilidad de entregar a Buzz (Chris Evans) el cristal de combustible de hipervelocidad, un elemento fundamental para el éxito de su misión. Ramírez, que usó parte del dinero que ganó con Napoleon Dynamite para comprarle una casa a sus padres, refleja humildad tanto en su mirada como en sus palabras. Lejos de importarle el peso de su personaje en esta precuela de Toy Story, se muestra más que agradecido:

"Tenía temor de acabar la película y que se dijese todos los actores son buenísimos menos ese. Pero creo que, con mi personaje, he logrado esa función de ser un vehículo para que otros personajes, sin ir más lejos Buzz Lightyear, logren su objetivo en la historia".

En los momentos en los que no está actuando, este latino de cuerpo y alma dedica su tiempo a su otra forma de arte predilecta: la música.

"Ser DJ es una pasión que comparto con mis tres hermanos. A uno de ellos le encanta el hip hop, al otro la música new wave y al tercero el rock. Cuando comencé a escuchar a Café Tacuba, Enanitos Verdes, Jaguares, Maná o La Ley me cautivó ese tipo de música. Solo vivimos una vez y mientras pueda sigo al arte, allí donde me lleve mi corazón". Al menos por los próximos meses dicho corazón estará palpitando con Lightyear.