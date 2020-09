El jefe del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, se refirió a la agenda del gobierno nacional y a los problemas que enfrenta la Provincia. “Si hay una sensación de desesperanza es porque el gobierno no transmite un plan a largo plazo”, expresó.

-¿La pandemia pasó a un segundo plano y volvió la grieta?

-Si es así es un error del gobierno. En la cuestión sanitaria todavía no hay un después, estamos en un contexto delicado en el que se está invirtiendo la curva: el AMBA parece estabilizarse, pero en el interior la complicación aumenta. Sin duda hubo una decisión del gobierno de dejar de estar en el centro de la cuestión y ahora es un tema de gobernadores e intendentes. Esta es una grave equivocación. Me consta que en el interior de la Provincia hay un trabajo muy serio de muchos intendentes, que tienen que rebuscárselas para gestionar con una merma de recursos y con algunos sistemas sanitarios al borde del colapso. El gobierno nacional y provincial deberían estar más cerca ahora, cuando hay signos de alarma en muchos lugares, y dejar de lado el impulso que sienten hacia la confrontación permanente.

-¿Y en la Provincia cómo rebota esta decisión?

La oposición en la Provincia siempre fue propositiva y apostó al diálogo. Y así seguirá. Ahí no está el problema. Creo que el problema el oficialismo lo tiene hacia adentro. Sus propias internas lo llevan a no poder, por ejemplo, expresarse con contundencia sobre la toma de tierras en la Provincia, que ya quedó claro que no tienen solamente que ver con un déficit habitacional, que es real, sino que hay grupos que están haciendo negocios con la desesperación de muchas personas y ante el silencio del gobierno. Yo no escuché al Presidente ni al Gobernador condenar estas tomas, ni mucho menos proponer una solución. La verdadera y más complicada grieta el oficialismo la tiene adentro y no con la oposición que siempre se sentó en las mesas de diálogo cuando fuimos convocados.

-Luego de la reestructuración de la deuda el gobierno pareciera haber relanzado su gestión con un cambio de agenda ¿Cómo analiza estas iniciativas?



Con preocupación en varios aspectos: primero, porque abandonó la moderación política como estrategia de construcción. Las promesas de campaña y el capital dialoguista del Presidente se esfumaron. Segundo, porque el gobierno está llevando al país por un camino de atropellos a un lugar que no está muy claro: la reforma judicial, el corrimiento de jueces, la quita del punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, todo lo hace desde la perspectiva de pasar por encima, y no desde un criterio de construcción colectiva. Y, tercero, porque siguen demostrando que sólo entienden a la política desde la construcción del adversario, y en esa lógica lo único que queda es llevarse por delante al que no piensa igual que ellos.

-¿El Fondo de Financiamiento Fiscal para Buenos Aires repara una inequidad histórica como dijo Kicillof?

La Provincia de Buenos Aires padece un sistema de coparticipación irracional desde hace décadas, y el espacio político que hoy gobierna profundizó esa inequidad. Cuando el gobierno de María Eugenia Vidal inició un camino institucional en el Congreso de la Nación, el propio Kicillof que era diputado votó en contra de la reparación de una parte de esa injusticia, que era el Fondo del Conurbano. Por eso, si bien la Provincia necesita seguir recuperando recursos que le pertenecen, eso no habilita al gobierno para hacerlo de cualquier manera. Todos estamos a favor de que los bonaerenses reciban equitativamente por lo que aportan, pero desfinanciar a unos para financiar a otros no es ninguna solución que se pueda sostener en el tiempo.

-¿Qué evalúa como prioridad en este contexto tan incierto que propone la pandemia?

-La necesidad de una mirada de largo plazo, que permita algo de certidumbre dentro de esta coyuntura. La situación sanitaria no está dejándonos visibilizar el final de la cuarentena, no hay un dato certero sobre cuándo van a empezar a ceder los contagios o cuándo la población podrá acceder a una vacuna. Por eso no podemos seguir en la incertidumbre y el gobierno debe tomar en serio este tema y dar una respuesta. ¿No va a haber clases hasta marzo? ¿Y si en marzo no hay vacuna todavía?; ¿La clase media que va perdiendo empleo debe resignarse a quedarse sin sustento?, ¿El comerciante que está pagando el alquiler con el local cerrado qué tiene que hacer? En la Provincia, los motores económicos de la industria y el campo, ¿a qué dólar se podrán financiar? ¿Se puede prever cuánto costarán sus insumos? Estas son las preguntas que ni Fernández ni Kicillof están respondiendo y son los problemas que tienen los argentinos y los bonaerenses. Si la respuesta es que el Estado acompaña a 9 millones de personas con el IFE nos quedamos cortos en la planificación del futuro. Estas herramientas del Estado son paliativos mientras se construye una estrategia de salida, que es lo que no estamos viendo.

-¿Hay margen para retomar el diálogo?

Siempre hay margen, porque nosotros tenemos la convicción de que hay que dar los debates, generar acuerdos y avanzar. Si no todo se estanca, y es la sensación que tiene gran parte de la opinión pública. Si hay una sensación de desesperanza es porque el gobierno no transmite un plan a largo plazo, y se queda encerrado en sus lógicas internas. Hoy hay que poner el esfuerzo máximo en construir un plan para los próximos años, y eso requiere de un proyecto económico, social, político y laboral. Si la pandemia sigue castigando habrá que proponer una cuarentena inteligente, o un sistema de aperturas que contemple esos cuatro ejes. No se puede seguir en pausa viendo cómo se pierden puestos de trabajo.