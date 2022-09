¿Hay que vacunarse cada cuatro meses contra Covid? ¿Cuántas dosis tienen que recibir las personas mayores? ¿Y bebés, niñas, niños y adolescentes? ¿Si se tiene coronavirus hay que vacunarse igual o hay que esperar? Estas son algunas de las dudas que se presentan respecto de los esquemas actuales contra el coronavirus, que generó casi 8.000 casos reportados en la última semana.

Desde que comenzó la Campaña Nacional de Vacunación contra Covid en Argentina se aplicaron más 109 millones de dosis, mientras que 40.955.242 personas iniciaron el esquema, solo 5.782.779 se aplicó el segundo refuerzo.

Las causas de esta diferencia pueden explicarse por diferentes razones: coincidencia del momento de aplicación con infección, falta de información y también una disminución clara de la percepción del riesgo, lo que desalienta a vacunarse.

Covid 19 en Argentina hoy

Si bien Argentina, y el mundo, se encuentra en otra etapa de la pandemia, los casos de coronavirus continúan: según el reporte publicado el domingo por el Ministerio de Salud de la Nación, en la última semana se notificaron 7.902 casos en todo el país y 61 personas fallecidas, en tanto que en las Unidades de Terapia Intensiva todavía hay más de 300 pacientes internados con Covid.

"En este contexto, completar esquemas y aplicarse los refuerzos que corresponden sigue siendo una herramienta clave", indicó la médica infectóloga Florencia Cahn, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE).

Frente a la confusión que se presenta acerca de cuándo corresponden o no las vacunas, Cahn realizó un repaso sobre los actuales esquemas en las diferentes etapas de la vida.

.

Vacunación contra el coronavirus

—¿Cuántas dosis de vacunas contra coronavirus hay que aplicarse en la actualidad?

—Hasta el momento lo que se está aplicando es el esquema primario y dos dosis de refuerzo que se indican con un intervalo de cuatro meses. Hay que recordar que el esquema primario es de dos dosis en la población en general y de tres dosis para personas mayores de 50 años que habían recibido Sinopharm, y personas inmunocomprometidas con cualquier vacuna. Entonces, para el primer caso, el primer refuerzo es tercera dosis y el segundo es cuarta dosis, mientras que para el segundo caso son cuarta y quinta dosis como refuerzo respectivamente.

—¿Pero esto no implica que haya que vacunarse cada cuatro meses de aquí en más?

—No. Por el momento ese tiempo es el intervalo que se sugiere entre las dosis hasta el segundo refuerzo. Por supuesto que esto puede cambiar, pero no es lo que sucede hoy. Repito, hasta el momento quienes se hayan dado el segundo refuerzo (cuarta o quinta dosis dependiendo de lo que explicamos antes) ya no tienen que volver a vacunarse.

5ta dosis vacuna Covid

—¿Qué pasa con las personas mayores?

—Si su esquema primario había sido con Sinopharm o tienen inmucompromiso tienen que aplicarse hasta la quinta dosis; sino hasta la cuarta como todas las personas mayores de 18 años.

—¿Cómo es la vacunación de niñas y niños de 6 meses en adelante?

—Por el momento, las niñas y niños de 6 meses en adelante tienen una indicación de dos dosis. La vacuna que se está aplicando es la de Moderna y las dosis se dan separadas por 28 días. La novedad es que a partir de los tres años ya está indicada la dosis de refuerzo (también con Moderna), que sería a los cuatro meses después de la segunda; esto se había indicado primero para niñas y niños a partir de los cinco años, y ahora se incorporaron a este esquema los de 3 y 4. La población de cinco a once años se aplica un esquema primario con Sinopharm, Pfizer o Moderna, y una dosis de refuerzo que puede ser de Pfizer o Moderna.

—¿Cómo es el esquema de los adolescentes?

—Entre los 12 y los 17 años, las y los adolescentes tienen un esquema inicial de dos dosis (con Pfizer o Moderna), y luego tienen indicada una dosis de refuerzo. Hasta los 18 años, las y los adolescentes tienen un esquema inicial de dos dosis y un refuerzo.

—¿Si la persona tuvo coronavirus se puede vacunar?

—Una vez que se tiene el alta se puede aplicar la vacuna de refuerzo. Por un tema de los anticuerpos naturales que genera la infección, se sugiere esperar tres meses desde el diagnóstico. Pero no es que si me la aplico ni bien me dan el alta me puede hacer mal.

—¿Por qué es importante aplicarse los refuerzos?

—Sigue siendo importante aplicarse los refuerzos porque la pandemia no terminó y se ha comprobado que la respuesta inmune va disminuyendo con el tiempo.

Cuáles son los síntomas del Covid

Según el Ministerio de Salud, los síntomas del coronavirus (Covid-19) a tener en cuenta para evaluar un testeo son: