Con la carrera electoral hacia las primarias del 12 de septiembre ya lanzada, las dos alianzas mayoritarias, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se llevan gran parte de la atención de los medios. En tanto, terceras fuerzas pugnan por entrar a la agenda, atentos a que los comicios de medio término suelen ser amigables con las opciones que permiten diversificar la representación política.

En esta entrevista, el polítólogo Gustavo Marangoni, director de MyR consultores analiza los perfiles de campaña de los distintos partidos, los desafíos para el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y la opción de fuerzas minoritarias.

- ¿Cómo observa las ´heridas´ que quedaron tras el cierre de listas?

- Estamos como en el post operatorio, después de una operación que tiene cierto grado de dificultad. La política responde lo mismo que la economía en la que hay que aplicar el principio de la escasez: nunca hay cargos para satisfacer a todo el mundo. El tema es no generar heridas tan grande para cuando haya que ir a la etapa de noviembre.

- ¿Te referís en particular a la disputa entre Diego Santilli y Facundo Manes, en Juntos por el Cambio bonaerense?

- No. Me refiero a todos los lugares donde los oficialismo están disputando. También en Santa Fe, entre Agustín Rossi y los candidatos de Omar Perotti. O en Tucumán, entre las listas del goberndor Juan Manzur y su vocegobernador. O en la ciudad de Buenos Aires, entre María Eugenia Vidal y Ricardo López Murphy. Hay que ver si las coaliciones políticas hacen de este acto de competencia algo virtuoso que terminen llamando la atención pública y anabolizando o dándole vitaminas el espacio o algo que cuando termine la interna queden todos ofendidos.

Rodriguez Lareta y Alberto pusieron las cabezas de lista y se juegan su capital político

- Además de la obvia integración legislativa, ¿qué más se juega?

- Te diría que én estas primarias hay dos personas fundamentalmente que se juegan mucho: el presidente de la República y Rodríguez Larreta. El presidente porque la coalición oficialista le concedió las dos cabezas de lista de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires por lo tanto la suerte de sus candidatos de alguna manera va a definir también el modo, el estilo y la fuerza con la que el presidente gobernará los próximos dos años de mandato. En el caso de Horacio Rodríguez Larreta, trasladó a su vicejefe a la provincia y trajo a Vidal a la capital con una serie de maniobras muy audaces. Si Manes derrota a Santilli el proyecto presidencial de Larreta quedará severamente averiado.

- Alberto colocó las dos cabezas de lista. Implica alta exposición y bajo beneficio potencial...

- Lo del bajo beneficio lo veremos. Todos sabemos que el presidente llegó a la primera magistratura por elección de Cristina Fernández de Kirchner que lo propuso y sigue teniendo el capital mayoritario de las acciones del Frente de Todos. Así que es lógico que la persona que tiene más participación eleccionaria haya cubierto la mayor cantidad de cargos y el presidente que oficia ha tenido la oportunidad de colocar a los dos primeros candidatos. También implica que no es que Cristina agarra la lapicera y completa las listas. Tiene más poder que los demás, sí. ¿Tiene todo el poder? No.

- ¿También hay tensión en Juntos por el Cambio?

- Horacio Rodríguez Larreta es una voz potente sin duda pero tiene a Mauricio Macri y los radicales que después de 4 años de gobierno se sienten postergados y piden una especie de reseteo. Una cosa es Juntos por el Cambio en el gobierno y otra en la oposición.

"MIlei va a ver si puede caranchear votos por derecha

a Juntos por el Cambio

- ¿Ves espacio para las terceras opciones o será una legislativa polarizada?

- Creo que siempre las elecciones legislativas de medio término pasa como con las dietas. Hay permitidos. Una parte de la población que dice ´bueno vamos a ver esta lista´ y me permito evaluar algún alguna tercera fuerza. Te diría que estamos todos pensando en dos personas: Javier Milei en la ciudad de Buenos Aires a ver si puede caranchear por derecha votos a Juntos por el cambio. Y Florencio Randazzo en la provincia para ver si puede hacer lo propio con el Frente de Todos, a un sector insatisfechos por distintas cosas. Hay un 20% que puede pensar en Buscar otras opciones .

.

- ¿Sobre qué temas girará la campaña?

- Está más o menos claro que va a caminar sobre dos pies: lo pandémico sanitario en el cual cada coalición tiene su mensaje: el Gobierno va a decir que se mire la tasa de vacunación y la oposición te va a decir que mires la tasa de mortalidad. Y en materia Económica, el Gobierno te va a decir quemires la deuda deuda de Macri, no sólo del FMI sino también la social, etc. Y la oposición te va a preguntar dónde está el asado que prometieron.

- Qué te parecieron las cabezas de lista?

- El Frente de Todos eligió perfiles para capturar algunos votos que no son tan seguros, los candidatos pueden ir a los programas donde habitualmente son más críticos con el Gobierno. Son figuras que pueden salir a buscar fuera de la pecera, de la zona de confort. En la oposición, el radicalismo hizo lo mismo con Manes y con Vidal y Santilli que se presentan ligeramente críticos al Gobierno de Macri. Y si pueden no hablar de él, mejor, porque ahi no hay un disco de grande éxitos para mostrar.