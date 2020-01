Al igual que en su paso por México, en las últimas horas, la figura del presidente depuesto de Bolivia Evo Morales quedó en el centro del debate de la política nacional. Ayer, desde el bloque de diputados del radicalismo presentaron un proyecto de resolución para que el gobierno de Alberto Fernández deniegue la solicitud de refugio al ex mandatario boliviano y revoque su estatus de asilado. Aunque por el momento evitarán cualquier tipo de pronunciamiento en público sobre este tema, desde el oficialismo remarcaron que es "potestad" del Poder Ejecutivo nacional "otorgar o no la condición de refugiado".

La presentación del proyecto llegó un día después de que el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, y su vice, María Alejandra Lorden, se quejaron a través de un comunicado por unas declaraciones de Morales referidas a la necesidad de organizar "milicias" en Bolivia para defenderse de las fuerzas de seguridad del gobierno de facto encabezado por Jeanine Añez.

A pesar de que dirigentes radicales como Ricardo Alfonsín, Federico Storani, Jorge Sappia y Juan Manuel Casella se diferenciaron de la conducción del partido al remarcar que "la tradición del radicalismo es el amparo a los perseguidos", desde la bancada de diputados de la UCR llevaron al terreno parlamentario la postura esgrimida por Cornejo y Lorden.

Los legisladores firmantes del proyecto piden que la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) "deniegue el trámite de solicitud de refugio del ex Presidente de Bolivia Evo Morales y asimismo revoque el estatus de asilado con el que ha sido beneficiado". La principal razón que plantean para tal requerimiento es que "las recientes declaraciones del ex mandatario, por las que promueve la organización de "milicias armadas como las de Venezuela" en su país, constituyen una franca violación a los principios constitucionales y democráticos vigentes en la República Argentina".

Cornejo reiteró que "los latinoamericanos hemos pagado caro la violencia política y estas manifestaciones de Evo Morales no ayudan en lo más mínimo a la paz interna en Bolivia. Es una provocación innecesaria".

"Morales ha violado las condiciones que le impuso la Argentina al momento de aceptar su ingreso al país que era de no realizar declaraciones políticas", señaló a BAE Negocios el diputado radical Luis Petri, uno de los impulsores de la iniciativa, junto a Gustavo Menna, Mario Arce, Federico Zamarbide, Estela Regidor y Cornejo.

Apenas Morales llegó a la Argentina en diciembre pasado, el canciller Felipe Solá dijo que al momento de darle asilo -no refugio, ya que esto último lo otorga el ministerio del Interior y está normado- le pidió a "Evo el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina". Días después, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo contradijo al sostener que el ex mandatario boliviano podía "declarar, pensar y decir lo que quiera".

Ni en la Ley de Reconocimiento y Protección al Refugiado, N°26.165; ni en la Guía de Información para Refugiados y Solicitantes en la Argentina de la CONARE figura que quien solicite refugio tiene prohibido realizar declaraciones políticas.

Los únicos motivos que establece la norma 26.165 para negar refugio a una persona es si cometió "un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad"; "un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiado"; o "actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas".

Aun con críticas a la vida política que Morales lleva en nuestro país, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri, no se involucró directamente en la elaboración del proyecto presentado por sus correligionarios, pero reclamó que Solá se reúna con los presidentes de las diferentes bancadas de la oposición para brindar explicaciones por las declaraciones de Evo.

Hasta anoche, la decisión en la Casa Rosada era no hacer declaraciones sobre el tema, sin embargo desde la Cancillería señalaron a este diario que "es potestad del Ejecutivo nacional decidir si otorga o no refugio a una persona" y subrayaron que a Morales se le dio asilo "porque le hicieron un golpe de Estado y su vida corría peligro".