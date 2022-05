Fuente: BAE Negocios

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que si lo eligieran presidente en las elecciones 2023, aplicaría una reforma laboral y previsional para "replantear" esos sistemas. Sin embargo, no confirmó si se postulará como candidato en los próximos comicios.

"Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles", dijo Larreta en declaraciones a radio Mitre.

Para el mandatario porteño, hacer una reformulación del mundo del trabajo "requiere cambiar la legislación". Asimismo, consideró que "para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio".

"Así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable y privado en la Argentina", estimó, y afirmó que no es aceptable que "tomar un trabajador cueste una fortuna".

Aerolíneas Argentinas e YPF

Larreta también afirmó que es necesario introducir modificaciones en el funcionamiento de algunas empresas públicas. Por ejemplo, consideró que YPF debería funcionar "como una empresa privada", y que Aerolíneas Argentinas debe incrementar la competencia en el mercado de cabotaje para que "vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina".

Al reivindicar la política de "cielos abiertos" en materia de vuelos que se implementó durante el Gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que "con Aerolíneas hay que hacer que se vuele más" y manifestó que hoy Argentina tiene "la mitad de vuelos que en 2019". De esta forma, se diferenció de sus compañeros de Juntos por el Cambio —como Patricia Bullrich—, que sugieren privatizar o eliminar la aerolínea de bandera.

"Con Aerolíneas Argentinas hay que hacer que se vuele más", dijo Larreta

Sobre YPF, remarcó que "puede ser de capitales del Estado, obviamente, pero tiene que funcionar como una empresa privada" porque "es la única manera que se consiguen inversiones, e YPF requiere una inversión enorme".

En materia económica, afirmó que no puede ponerse de acuerdo con un Gobierno que "cree que la inflación se va bajar con el control de precios".

Por último, expresó que la oposición no acompañará en el Parlamento al Gobierno en caso de que se impulse una suba de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. "No hay que aumentar las retenciones", dijo Larreta y precisó que le "preocupa" que "el Gobierno tenga esa iniciativa".