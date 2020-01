Con unas 33.000 operaciones, el sector inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires cerró el 2019 con la peor performance de los últimos cuarenta años.

En ese contexto, existe un gran dispersión de precios en los inmuebles, que se nota claramente al comparar la Capital Federal con las principales ciudades del interior. En la actualidad, el valor promedio por metro cuadrado en la Ciudad (US$2.792) es 50% más alto que en lugares como Mar del Plata (US$1.864) o Rosario (US$1.786), indica un estudio de Mercado Libre, en base al análisis de 150.000 publicaciones. En el caso de San Miguel de Tucumán la diferencia es aún mayor: llega a un 151 por ciento.

Con respecto a la realidad de los valores en el mercado porteño, Gustavo Ortolá, presidente de la desarrolladora inmobiliaria GO Real Estate, es tajante y le asegura a BAE Negocios que "si no bajan los precios, no va a haber actividad".

.

El especialista indica que desde el inicio del cepo -en junio de 2012- a la fecha, el stock de propiedades aumentó tres veces. "Cuando vas a vender un departamento, estás compitiendo con muchas unidades similares a diez cuadras alrededor. Sin embargo, la predisposición de compra bajó el 50%. Además, hoy sólo se consiguen dólares a valores que van desde los $75 a los $80". En síntesis: a pesar de que hay una gran sobre oferta, los vendedores no están dispuestos a bajar el precio del inmueble.

En cuanto al costo de la construcción, en los últimos veinte meses tuvo una regresión del 51%, pasando de los US$1.188 por m2 a los US$578".

En ese punto, Ortolá asegura que tiene que haber un replanteo de precios. "Pasamos de un dólar de $18 a uno de $80 y estamos con los mismos valores que cuando estaba a $30. Si el costo de la construcción bajó a la mitad, el precio de venta debería caer entre un 35% y un 40%".

.

La "Vaca Viva"

En el interior el panorama es bien diferente. "Yo conozco mucho el mercado de Córdoba y ahí los valores son mucho más competitivos. Otro caso es el de Puerto Madryn, en donde estoy comenzando con un desarrollo, que tiene una composición interesante. Yo digo que es la " Vaca Viva", porque tiene multigeneración de riqueza con el turismo, la pesca, las energías alternativas, el aluminio y la minería".

A criterio de Ortolá eso está generando que mucha gente se vaya a radicar al lugar. "Es una de las tres ciudades que más ha crecido en los últimos años a nivel poblacional. Allí hay una falta de productos inmobiliarios y hay una oportunidad de desarrollo. En Puerto Madryn sí hay valores altos porque no hay tanta oferta, pero cuando aparezcan más desarrollos los precios van a comenzar a bajar".