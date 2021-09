La variante Lambda (C.37) del nuevo coronavirus, causante de la actual pandemia de la COVID-19, fue identificada por primera vez en Perú en diciembre de 2020. En junio pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la nombró con la letra griega "lambda", y la declaró como una variante de interés (VOI, por sus siglas en inglés), nivel más bajo que la variante de preocupación (VOC) a la que pertenece la Delta.



Según cifras de la Iniciativa Global para Compartir Todos los Datos de la Influenza (GISAID, por sus siglas en inglés), actualmente hay al menos 30 países o regiones infectadas con la Lambda, entre los más afectados están los países sudamericanos.

Las autoridades de Perú informaron que llegó al 81 por ciento la proporción asociada con Lambda de los casos secuenciados de COVID-19. Gustavo Rosell, viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud (Minsa), ratificó que fue esta la causante de la segunda ola en el país.

En otras naciones de América del Sur, como Argentina y Chile, la Lambda es la segunda variante prevalente después de la Gamma, lo que plantea desafíos para la prevención de la epidemia.

Qué pasa en Argentina con la variante Lambda

La OMS señaló en un informe que Argentina reportó una prevalencia creciente de Lambda desde la tercera semana de febrero pasado, y entre el 2 de abril y el 19 de mayo de 2021, la variante representó el 37 por ciento de los casos de COVID-19 secuenciados. Mientras Chile representó una vez hasta el 32 por ciento de los casos secuenciados.

El Ministerio de Salud de Chile exhibió el mes pasado los resultados de la secuenciación de más de 4.000 muestras de casos entre el 22 de diciembre de 2020 y el 17 de julio de 2021, en que se detectó la Lambda en un 22,8 por ciento del total de muestras analizadas.

Además, las estadísticas de la GISAID muestran que a principios de agosto se habían detectado más de 1.000 casos de infección por la Lambda en Estados Unidos. Por su parte, en Europa, España y Alemania se han identificado respectivamente más o cerca de 100 casos relacionados con la mencionada variante. La Lambda también "aterrizó" hace poco en países asiáticos como Japón y Filipinas.

Cómo es la variante Lambda

Según la OMS, la Lambda porta una serie de mutaciones con sospechas de implicaciones fenotípicas, acompañadas de un posible aumento de la transmisibilidad o de la resistencia a los anticuerpos neutralizantes.

Recientemente, investigadores de la Universidad de Tokio en Japón confirmaron las propiedades de la variante nuevamente a través de experimentos. Sin embargo, Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), afirmó que la posible transmisión aumentada de la Lambda aún no se ha documentado lo suficiente y, por esa razón, "no es posible compararla con otras variantes como Gamma o Delta".

Los virus mutados seguirán existiendo por lo cual, la vacunación masiva y las medidas de prevención siguen siendo la clave

Además, planteó que "hasta el momento, no existe evidencia de que la variante Lambda tenga un comportamiento más agresivo o severo" que las otras variantes. En cuanto al impacto del virus mutante sobre la efectividad de las vacunas, la viróloga mexicana Susana López Charretón explicó que, si bien no se ha demostrado que disminuya la protección, lo que preocupa es que los anticuerpos generados por vacunas ya no reconozcan a los Spike en las variantes si tienen cambios.

"Pero también cuando nos vacunamos tenemos otra protección de respuesta inmune celular, y esa afortunadamente funciona muy bien contra las variantes. Entonces en cuanto a protección, no hay problema", enfatizó.