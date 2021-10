Más de 20 clubes de Combate Medieval de la Argentina tomaron parte del Torneo Nacional en la Ciudad Deportiva Don Bosco, en el que legendarias peleas cuerpo a cuerpo tomaron vida con un riguroso recreacionismo histórico de armaduras, cascos y armas dignas de una película épica.



Cientos de visitantes, en su mayoría familias y grupos de amigos jóvenes, asistieron desde el primer día al evento "Torneo Edad Media" en una propuesta que invitó a viajar en el tiempo y vivenciar la Edad Media desde su música, gastronomía, indumentaria, luchas y campamentos militares.



A través del recreacionismo histórico, en los campamentos, los personajes medievales tomaron vida y se encontraron con el público curioso del siglo XXI, a quienes iluminaron sobre cómo era la vida en ese tiempo y lugar histórico representado.



En simultáneo, el paseo incluyó puestos de artesanías donde ofrecieron cuernos, armaduras y armas clásicas y de fantasía, vestimentas, joyería, libros y platos típicos medievales entre los que se destacó el cerdo ahumado, la cerveza artesanal y la hidromiel, primera bebida alcohólica producida en base a la fermentación de la mezcla de agua, miel y levadura, conocida como "el elixir" de los vikingos.

Entre las armas que pueden utilizar están las astas, espadas y hachas, no pueden estar oxidadas, tener mellas, bordes, filo, ni punta.





En paralelo, también se presentaron actividades para todas las edades, como arquería, juego de justas a caballo, desafío a un caballero armado o la práctica de softcombat, circo medieval en el que los chicos fueron protagonistas, además de shows musicales en vivo.



Al Torneo Nacional de Combate Medieval se inscribieron para competir más de 140 deportistas, en su mayoría hombres, pocas mujeres y una persona trans.



"La idea es que este deporte ayude a conocer condiciones históricas de los lugares de donde se combate. Las armaduras y las armas son reproducciones fieles de cada segmento geográfico o temporal. Nosotros trabajamos entre el siglo XIII y XV, y cada luchador es libre de elegir dónde imagina que está peleando", dijo a Télam Roberto "Cato" Acosta, un "Marshal" que oficia de árbitro principal del evento que controla, junto a otros personajes de igual autoridad, el cumplimiento de las normas internacionales que regulan la actividad, y que incluye desde control del estado armas y armaduras hasta el cumplimiento de historicidad y el sistema de categorías y puntajes.

Dónde practicar combate medieval

En Argentina, existen al menos 23 clubes que practican Combate Medieval, deporte amateur desde 2013, que también tiene su Selección Nacional. Se puede practicar a partir de los 18 años, y las categorías son grupales (Buhurt) e individuales (Duelos uno contra uno) y también Profight, similar al MMA de Artes Marciales Mixtas.



Ezequiel Cavallín (30), es uno de los representantes del Club Draconem Clan de Córdoba Capital que ganó el duelo de aspas este viernes con su armadura británica del siglo XIV.

"El 90% de la armadura la hice yo. Tengo familia metalúrgica y me gusta trabajar el metal. Debe pesar 30 kilos. El casco lo compré cuando fui a Rusia y la espada ucraniana la gané en la final a mi contrincante", dijo a Télam.

El equipo completo para competir puede costar entre 100 y 200 mil pesos, y pesa alrededor de 30 kilos





Sofía Giampietro (25) es luchadora medieval y capitana del Club de Dragones Atlánticos de Mar del Plata hace cinco años. El viernes ganó el duelo de aspas femenino. Para ella, combatir "es la adrenalina en el estado más puro que existe", contó a Télam.



En 2018, fue parte del mundial "Battle of the Nations" que se realizó en la ciudad de Roma, Italia. Ahora se prepara para el torneo internacional de 2022 que será en Rumania, para el que se siente "más segura" que la última vez, y le interesa incentivar a otras mujeres a sumarse al deporte porque "en los torneos el 80% son hombres y el 20% mujeres y cuesta mucho convocarlas".



El Combate Medieval fue creado como deporte en Rusia hace más de 13 años y ya se practica en 42 países del mundo. Como medida de seguridad, hay partes del cuerpo donde no se puede pegar, como ingle, pies, detrás de la rodilla, nuca y la zona de la cara. Y durante el evento hay equipos de rescate para asistir sanitariamente a los participantes.

*Agencia Télam