Si bien es cierto que los cumpleaños, aniversarios o ascensos laborales suelen ser excusas perfectas, la realidad es que se le puede hacer un regalo a alguien sin que haya un día especial de por medio. El simple hecho de querer hacerle un obsequio a otra persona es motivo suficiente.

Sin embargo, esas ganas de regalar muchas veces quedan en la nada por no saber qué comprarle a esa persona. ¿Cuántas veces dejamos de lado algo por no saber si ya lo tiene o no estar seguro si le va a gustar?

Te queremos ayudar a sacarte ese miedo. Así que te traemos cuatro originales ideas de regalos para sorprender a alguien.

Experiencias

Un regalo no tiene por que ser un objeto o algo material. Desde hace varios años, existen empresas que se dedican a regalar “experiencias”, que no son más que paquetes con alguna actividad para realizar solo o en compañía.

Si bien las cenas en restaurantes de primer nivel suelen ser las más vendidas, también existen opciones como spas, salidas o incluso paquetes para hacer un viaje de fin de semana. Estas empresas incluso ofrecen la opción de armar paquetes a la medida de quien va a recibirlo, de manera que la experiencia sea original y única.

Fotoregalos

En tiempos donde lo digital es parte de nuestro día a día, ¿por qué no obsequiar un recuerdo de un momento o el retrato de una persona querida? El fotoregalo es más que una fotografía enmarcada; puede ser una taza, un llavero o incluso un almohadón. También se pueden crear álbumes, en los cuales se pueden juntar fotos de diferentes momentos y así crear un recuerdo especial.

Estos regalos son ideales para festejos familiares, cumpleaños o aniversarios de casamiento. Las empresas especializadas suelen contar con muchas opciones, por lo cual hace más sencillo elegir cuál es la que más le puede gustar a quien lo vaya a recibir.

Giftcards

Regalar dinero suele ser una opción impersonal, especialmente si quien lo recibe es un ser querido. Las giftcards, en cambio, cumplen el mismo objetivo pero cuentan con la ventaja de que pueden ser utilizadas en un sólo lugar, evitando así la ambiguedad que genera el sobre con billetes. Cada vez más negocios brindan la posibilidad de comprar tarjetas de regalo, las cuales se pueden utilizar como parte de pago para un producto o servicio.

Desayunos o picadas

Tanto confiterías grandes como emprendimientos pequeños ofrecen la posibilidad de enviar un desayuno o una picada para agasajar a alguien. De esta manera, el agasajado puede empezar el día o terminarlo con algo delicioso y elegido por un ser querido. Si bien estos solían ser regalos más comunes para un día del padre o de la madre, ahora los cumpleaños comenzaron a sumarse a esta tendencia. Esto se debe a que, durante la cuarentena estricta, el delivery de estas bandejas de comida se convirtió en una forma de estar cerca tanto de familiares como de amigos con los cuales no se podía compartir una fecha especial.