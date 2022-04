Ataques cibernéticos contra los sitios web del sector público de Estonia, que habían comenzado el jueves, continuaron este viernes, informó el Departamento de Sistemas de Información del Estado del Ministerio de Asuntos Económicos y Comunicaciones de Estonia.

"Los ataques se reanudaron la noche del viernes, pero no tuvieron mucho impacto en los usuarios, algunos sitios web no estuvieron disponibles por un corto tiempo​​​. Los objetivos de los ataques fueron los sitios del Centro de Defensa Cibernética de la OTAN, el aeropuerto de Tallin, la compañía ferroviaria Elron y otros sitios", dijo el director de la Autoridad de Sistemas de Información de Estonia, Tonu Tammer.

Según datos preliminares, desde la madrugada hasta el mediodía del viernes se enviaron alrededor de 700 millones de solicitudes maliciosas a los sitios web de las estructuras estatales estonias, la mayoría de ellas provenientes de fuera de Europa.

En particular, fueron atacadas las páginas web del presidente de Estonia, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la policía y otros sitios web de organizaciones asociadas con el Estado.

Los hackers intentaron bloquear los sitios, pero solo pudieron crear problemas a corto plazo.

"Podemos adivinar quién podría estar detrás de estos ataques, pero no es prudente compartir información no verificada. La mención del grupo de hackers les llama la atención que realmente no merecen", señaló Tammer.

