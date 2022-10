Netflix logró frenar la caída de subscriptores con la llegada a la plataforma de series exitosas y populares como Monstruo: la Historia de Jeffrey Dahmer, Stranger Things y Vigilante, que además está basada en hechos reales.

Por otro lado, Disney+, HBO Max y Amazon Prime Video persiguen de cerca a Netflix, con grandes series como Star Wars: Andor, House of The Dragon y The Lord of the Rings: The Rings of Power. Sin embargo, siguen sin ser suficiente para ocupar el preciado lugar de plataforma lider.

En tanto, Netflix estrenó recientemente la nueva serie de Ryan Murphy: Vigilante, que está basada en hechos reales, y que despertó gran polémica entre las personas reales que vivieron los hechos que retrata la producción.

Vigilante: la nueva serie de Netflix

Vigilante es la nueva serie de Ryan Murphy, el famoso productor detrás de la creación de obras como Monstruo: la Historia de Jeffrey Dahmer y American Horror Story.

La nueva producción de Ryan Murphy ya es todo un éxito. Vigilante es una miniserie de 7 capítulos que cuenta la historia de la familia Brannock (los Broaddus, en la realidad), quienes compran en 2014 una enorme casa en un tranquilo barrio de New Jersey con el deseo de mudarse allí. Sin embargo, empiezan a recibir cartas amenazantes de un desconocido que firma como "The Watcher" o "El vigilante".

La serie está protagonizada por Dean (Bobby Cannavale), Nora (Naomi Watts) y sus hijos adolescentes que visitan la casa antes de mudarse y de entrada empiezan a notar cosas raras. La serie se centra en el misterio Vigilante y sus misteriosos deseos detrás de esas cartas que manda a la familia.

Vigilante: basado en hechos reales

A pesar de su éxito, Ryan Murphy tiene un historial de polémicas a sus espaldas. El productor es habitué en la tarea de realizar series basadas en hechos verídicos sin pedir permiso a las personas reales que experimentaron esas historias. Es el caso de la familia real detrás de la serie Vigilante quienes se pronunciaron al respecto.

La serie está inspirada, en gran medida, en un artículo viral publicado en The Cut por el escritor y periodista Reeves Wiedeman que, a su vez, se inspiró en el caso real de la familia Broaddus. Bajo esta excusa, Ryan Murphy decidió cambiar los nombres de la familia y utilizarlos para crear su nueva serie de ficción. Sin embargo, la familia real reconoció rápidamente su historia al ver el tráiler y se mostraron descontentos.

La familia real de Vigilante no quiere ver la serie de Netflix

La familia Broaddus, la familia real en la que se centró el artículo en el que se basa Vigilante, se ha pronunciado recientemente ante el escándalo por la serie. La corresponsal de ABC News, Eva Pilgrim, dijo en el noticiero "ABC7" de Nueva York, que la familia se negó a hacer comentarios. Consulta la cita a continuación:

"Nos pusimos en contacto con la familia Broaddus. No quisieron hacer comentarios, pero siguen viviendo aquí en la zona de Westfield. Y nos han dicho que no tienen planes de ver la serie; el tráiler ya fue suficientemente traumatizante".

Tras los hechos traumatizantes que vivieron, resulta normal que la familia Broaddus no quiera volver a experimentar el terror que sufrieron en esa casa, sobre todo luego de venderla en 2019 y dejar aquel caso en el pasado.