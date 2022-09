La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) empezará el 3 de octubre con un nuevo calendario de pagos que incluirá la entrega de haberes con aumento y beneficios extraordinarios. En esa línea, un grupo de madres recibirá la segunda cuota de $7.000 por un bono.

En paralelo, el Gobierno nacional analiza políticas de acompañamiento económico para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables. Se estudia la posibilidad de otorgar un bono de $50.000 a más de dos millones de personas. Mientras tanto, sin un IFE confirmado, se continuará con el pago de la Tarjeta Alimentar del Ministerio de Desarrollo Social, Refuerzo para Asignaciones Familiares (SUAF) y Becas Progresar 2022 del Ministerio de Educación.

Nuevo bono o refuerzo de ingresos

La Anses confirmó un bono de $21.000 que se paga en tres tramos en septiembre, octubre y noviembre.

El extra está dirigido a cinco grupos:

1. Jubilaciones y pensiones

2. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

3. Pensión no Contributiva por Vejez

4. Pensión no Contributiva por Invalidez

5. Pensión no Contributiva por Madres de siete hijos o más

Nuevo bono de Anses

El requisito obligatorio para acceder a los $7.000 es contar con un ingreso equivalente al haber mínimo jubilatorio, que tras el aumento por movilidad se coloca en $43.353.

"El refuerzo será de $7.000 para jubilados y pensionados que perciban hasta 1 jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los $4.000 que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimos", detalló el ministro de Economía, Sergio Massa.

Bono de Anses para madres

Las madres de 7 hijos o más que accedan a Pensiones No Contributivas y tengan un haber mínimo podrán cobrar el bono de $7.000.

Los titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF) no acceden a este beneficio extraordinario.

Cronograma de pago Anses para PNC

- DNI finalizados en 0 y 1: 3 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 2 y 3: 4 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 4 y 5: 5 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 6 y 7: 6 de octubre de 2022

- DNI finalizados en 8 y 9: 11 de octubre de 2022

El bono se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria que la pensión.

Para consultar otras fechas de cobro, se puede ingresar a Mi Anses desde anses.gob.ar o ingresar con CUIL a https://servicioswww.anses.gob.ar/dondecobrov2.