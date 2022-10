Netflix continúa subiendo sus precios y ante el descontento de los subscriptores, surge una plataforma alternativa mucho más barata y con un catálogo que incluye una de las series más populares de los últimos años.

Ante la reciente polémica de Netflix, por el anuncio oficial que tendrá un plan con publicidad a partir de noviembre, sus principales competidores como HBO Max, Disney+ y Amazon Prime Video no se hicieron esperar y preparan grandes estrenos como Un crimen argentino, los últimos episodios de Andor y Argentina, 1985, respectivamente.

Aún con los estrenos de Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer, Blonde (Rubia) y Vigilante, la nueva serie de Ryan Murphy, Netflix tiene problemas para mantener contentos a sus subscriptores, que volvieron a enojarse en redes sociales ante el nuevo plan que se presenta más cercano a un modelo televisivo que a uno de streaming.

.

AcornTV: la nueva competencia de Netflix

AcornTV es una plataforma de origen británica que llegó a Argentina para competir con los tanques más poderosos del streaming como Netflix, HBO Max y Disney+. Sus principales diferencias frente a sus competidores son su precio y su catálogo.

AcornTV cuenta principalmente con producciones europeas y estrenos exclusivos de Inglaterra, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Entre sus series más populares se encuentra La casa de las miniaturas (The Miniaturist), con Anya Taylor-Joy, y A Place to Call Home, ambientada en la Australia de la posguerra.

AcornTV el nuevo Netflix

Además, también tiene nuevas temporadas de series como Recipes for Love & Murder y My Life is Murder, ambas producciones originales, y Grantchester.

Nueva plataforma de streaming a solo $200

A diferencia de sus principales competidores, AcornTV cuesta tan solo $200 y con un plan anual de $1.990, en el cual se te bonifican dos meses gratis. Además, tiene la opción de utilizar una semana de prueba gratuita para explorar su catálogo y comprobar si realmente te llama la atención como para contratarlo definitivamente.

Los precios de Netflix en 2022

AcornTV se presenta como una opción ideal ante el aumento de precios de Netflix durante este presente año, además de la imposibilidad de la principal potencia del streaming de compartir cuentas sin pagar un precio extra.

Actualmente, en Argentina, la plataforma Netflix ofrece 3 planes:

-Plan básico : $746

: $746 -Plan estándar : $1.390

: $1.390 -Plan premium: $2.086

Además, desde septiembre, Netflix suma un adicional de $219 cada vez que se suma una casa extra para compartir el servicio.