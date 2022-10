Una de las temáticas más populares en Netflix es la de asesinos seriales. Desde series, películas e incluso documentales, sobre este género suelen ser las producciones que generan más revuelo en redes sociales y en el boca a boca. Por este motivo, te contamos cuáles son las producciones de los asesinos seriales más escalofriantes de Netflix.

Con el estreno de Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, se vive una pequeña revolución en los contenidos audiovisuales, que no ocurría desde los tiempos de mayor popularidad de Game of Thrones y The Walking Dead. Todos están viendo esta serie y a todos les está encantado, al punto de opacar el estreno de Blonde (Rubia) que se volvió una de las películas más polémicas de Netflix.

Aún con los escándalos recientes por el aumento en los precios de subscripción y los nuevos estrenos de HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video y Paramount+ compitiendo para robarle subscriptores, Netflix se mantiene como la plataforma líder y es gracias a estos estrenos que se vuelven rápidamente un éxito inigualable.

.

Series sobre asesinos seriales en Netflix

Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Dahmer - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer es una miniserie que narra la vida del famoso "Caníbal de Milwaukee" y nos muestra el verdadero horror encarnado en este asesino, entre los años 1978 y 1991. La serie es dirigida por Ryan Murphy (American Horror Story, Scream Queens y Ratched) y protagonizada por Evan Peters (X-Men: Días del futuro pasado, Wandavision).

Una de las razones por la cual esta serie se popularizó es por el punto de vista que tenemos sobre el asesino. La serie, de alguna manera, lo humaniza al punto de mostrarlo con dudas y sentimientos de culpa al momento de realizar sus asesinatos.

Además, el director de la serie, Ryan Murphy, quita del eje de la culpabilidad de los asesinatos a Dahmer y se centra más en hacer una crítica hacia la policía y al sistema judicial estadounidense, que le permitieron al "Caníbal de Milwaukee", ejecutar sus actos con una gran libertad. Esto se hizo eco en redes sociales, y el debate crece en torno a sí es correcto mostrar estos hechos, por más que hayan ocurrido en la vida real, o si debemos deshumanizar completamente a los protagonistas de tales atrocidades.

Uno de los asesinos más crueles y escalofriantes de Netflix es representado en esta serie, a través de 10 episodios de entre aproximadamente 50 minutos a una hora.

Conversaciones con asesinos: las cintas de Ted Bundy

Si hablamos de asesinos seriales, no podemos pasar por alto a Ted Bundy. Antes de la llegada de Dahmer, Netflix había tenido un pico de popularidad con este asesino que llegó a ser interpretado por Zac Efron en la película Ted Bundy: durmiendo con el asesino.

Conversaciones con asesinos: las cintas de Ted Bundy es una serie documental que utiliza grabaciones reales de los interrogatorios al asesino. En estas se escucha a un Bundy manipulador y egocéntrico como hilo que va hilando un camino por su largo historial de crímenes, detenciones, fugas y juicios de Bundy.

Se dice que Bundy mató a alrededor de treinta mujeres, aunque el número exacto es desconocido, entre 1974 y 1978. Ted Bundy tenía la peculiaridad de que solo mataba a mujeres que consideraba hermosas y jóvenes, tras seducirlas y abusar de ellas previamente.

Las cintas de Ted Bundy pueden escucharse a lo largo de 4 episodios que posee este documental que se encuentra al completo en Netflix.

Conversaciones con asesinos: John Wayne Gacy

John Wayne Gacy también era conocido como "el payaso asesino" o "pogo" porque hacía servicios sociales en desfiles y fiestas infantiles y en este nuevo especial de Conversaciones con asesinos, nos relatan la historia de sus asesinatos.

Su ola de crímenes fue perpetrada desde 1972 hasta 1978. Donde acabo con la vida de 33 hombres jóvenes, además de abusar sexualmente de ellos.

Nunca se supo la razón de su accionar, ni siquiera analizando su cerebro, cómo podrán comprobar en las cintas grabadas en los interrogatorios de la policía.

Gacy fue condenado en marzo de 1980 a cadena perpetua y ejecución por agresión sexual, maltrato infantil, sodomía y asesinato y su serie llegó a Netflix de la mano del director Joe Berlinger.

Extra - El caso Watts: El padre homicida

El caso Watts: El padre homicida es una película documental que narra la historia del atroz asesinato familiar cometido por Chris Watts el 13 de agosto de 2018, en el que asesinó a Shanann, su esposa que estaba embarazada, y a sus hijas Celeste y Bella, que tenían respectivamente 3 y 4 años en ese momento.

El documental utiliza imágenes de la policía y contenido real de la página de Facebook de Shanann para relatar los acontecimientos que condujeron al horrible crimen de Chris, su intento de encubrimiento y su condena en noviembre de 2018 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La directora Jenny Popplewell no incluye un narrador ni tampoco una voz en off que pueda explicar los hechos. Estos se narran cronológicamente a través de la voz de la víctima, y sus posteos en redes sociales, de su entorno inmediato y del asesino Chris Watts.

Una historia tan dura y escalofriante que permite, a su vez, hacer una reflexión sobre la hipercomunicación en época de redes sociales.