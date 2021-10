"Diego y yo", un autorretrato de Frida Kahlo que saldrá a subasta puede convertirs. en la obra más cara del arte latinoamericano y renueva el debate sobre los criterios que determinan la valoración de una obra o una trayectoria artística en el mercado del arte como sobre el fenómeno de la pintora mexicana, que la llevó a ser la segunda artista más buscada en Google, solo superada por Leonardo Da Vinci.



¿Cómo entender el auge de Frida Kahlo en el mundo? Tal vez, a partir de los 30 millones que aspira a obtener en noviembre la casa Sotheby's como precio récord en la Subasta Vespertina de Arte Moderno de Nueva York por "Diego y yo" (1949), el autorretrato de la artista que incluye en su propio rostro el de su célebre compañero, el muralista Diego Rivera, representado como un tercer ojo en su frente, mientras unas lágrimas ruedan por su mejilla.



Precisamente con esta obra Kahlo fue la primera artista plástica latinoamericana en superar el umbral de un millón de dólares cuando se vendió por 1.400.000 millones de dólares en una subasta realizada en 1990. Tres décadas después regresa al mercado con la chance de valer casi 22 veces más que en su última aparición y al mismo tiempo con la posibilidad de desplazar a Rivera del ranking de obras mejor cotizadas del arte latinoamericano -una lista que el mexicano encabeza con "Los rivales", vendida en 9,8 millones de dólares en mayo de 2018 por la casa Christie's-, lo que podría leerse también como un acto de justicia poética contra el hombre que fue parte los padecimientos que debió afrontar la pintora mexicana.

Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos, pintao en 1932





En diálogo con Télam, la directora de Arte Latinoamericano de Sotheby's, Anna Di Stasi, refiere que el fenómeno de Frida Kahlo lleva varias décadas y que desde los 80 se comenzó a divulgar "su figura, el mito", y aunque su producción no es demasiado grande tuvo gran influencia en otros artistas mexicanos o latinoamericanos y en "la manera en que el arte surrealista latinoamericano ha sido interpretado", indica.



"La artista se ha mantenido como una gran imagen posmodernista, feminista, independiente de las tradiciones culturales y artísticas de su país, pero al mismo tiempo muy basadas en una interpretación personal de ellas. Todo esto siendo mujer, siendo parte de ese triángulo perfecto de mujeres surrealistas: Frida Kahlo, Leonora Carrington y Remedios Varo. Ellas tres juntas también pertenecen a este momento de interés, institucional y de coleccionistas sobre este movimiento en Latinoamérica", explica Di Stasi.



La de Frida Kahlo, "es una historia que conmueve. Su biografía es parte de su producción artística. Desde el momento en que se empezó a difundir su obra siempre se hizo de una manera biográfica. Otro gran artista cuya biografía es parte de su producción artística es Van Gogh. No se puede separar la obra de Van Gogh de la forma en que se ha escrito, se ha hecho el marketing. Es parte de la etiqueta, es parte de lo que el artista incluyó en su obra y no podemos dejarlo afuera", explica.

Substa récord para "Diego y yo" de Frida Khalo

"No podemos hablar de Frida Kahlo sin hablar de Diego Rivera sobre todo en este caso que está pintado en su frente, entonces es algo tan biográfico y tan emocional para ella -señala Di Stasi-. Creo que esta obra donde se ve ese drama, ese gran sufrimiento, esa gran relación que tenían, es parte de la lectura adecuada de la misma. Y eso es lo mismo por lo que el público se siente atraído a una obra de Frida Kahlo, es también ese tipo de emoción y relato biográfico".



El panorama del arte latinoamericano en este momento "es expansivo, favorable para gran parte de los artistas latinoamericanos", describe la especialista. De hecho, desde 2018 Sotheby´s incluye al arte latinoamericano moderno y contemporáneo dentro de sus subastas "globales", y no como antes con subastas dedicadas a la región de Latinoamérica.

El Museo Frida Khalo inlcuye frases de ella y sobre ella



Parte de la decisión estuvo fundada en los cambios de adquisiciones de sus clientes, que "empezaron a comprar más en términos de categorías, no solamente compraban arte latinoamericano, sino también arte contemporáneo. Coleccionistas de arte contemporáneo empezaban a comprar arte latinoamericano y había un "crossover" (cruce) que de cierta manera se ha multiplicado en los últimos diez años en donde la gente quiere adquirir obras de gran calidad sin importar el origen. Es un mercado muy abierto, muy internacional y en crecimiento", caracteriza Di Stasi.