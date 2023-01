El domingo 15 de enero, HBO Max estrenó The Last Of Us, una serie basada en el popular videojuego de Neil Druckmann, desarrollado por la compañía Naughty Dog. La espera por el afamado mejor juego de la historia provocó que la serie rompiera un récord histórico en la plataforma.

HBO Max compite con Netflix por el puesto de plataforma líder del mundo de streaming. Mientras que Netflix compite con cantidad estrenando series como Merlina, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer, Pinocho de Guillermo del Toro, y Matilda, de Roald Dahl: El musical, HBO Max apuesta por menos proyectos, pero mucho más cuidados en cuanto a calidad, como es el caso de The Last Of Us, Succession, Velma, el Spin-Off de Scooby Doo y La Casa del Dragón.

La competencia por el puesto máximo en el streaming seguirá reñida por un tiempo debido a que HBO Max apuesta a los estrenos semanales, contrario a Netflix, que prefiere estrenar las series completas en un solo día. De esta manera, The Last of Us permanecerá candente en el boca a boca de los subscriptores por 8 semanas más, robando protagonismo a la plataforma de la N roja, así como rompiendo diversos récords como el que consiguió con su primer capítulo.

The Last Of Us: el videojuego

La serie de The Last of Us está basada en el videojuego homónimo creado por Neil Druckmann. Una de las obras más importantes e influyentes de la historia reciente del medio. No solo por haber ganado múltiples premios y ser alabada por la crítica, sino por lo que sus mecánicas e historia representaron para los videojuegos.

El videojuego nos pone en la piel de Joel, un superviviente a una infección que, de un día para el otro, azota al mundo. Joel debe acompañar a Ellie, una joven inmune, en su peligroso viaje por Estados Unidos en busca de una cura para salvar a la humanidad. Sin embargo, su camino no será fácil, ya que deberán enfrentarse a la población infectada por el hongo y a otros supervivientes, organizados en comunidades armadas y dispuestos a luchar por los escasos recursos disponibles.

The Last Of Us uno de los mejores videojuegos de la historia

The Last Of Us es un juego que utiliza la tercera persona, es decir que los ojos del jugador son externos al personaje, lo siguen, pero permiten una mayor visibilidad de los alrededores. A través de esto, se permite una libertad para que el jugador pueda observar las estructuras abandonadas, la miseria humana y las diferentes emociones de los personajes. Es un juego en el que la cámara narra aún cuándo no estés haciendo nada más que caminar por la ciudad.

Si bien la lucha por sobrevivir contra los infectados y los momentos de acción son lo que atraen, la importancia de los gestos, las miradas y la postura de los personajes dentro del juego también sirven para contar una historia. A su vez, las decisiones que toma el jugador a medida que avanza el juego afectan el desarrollo de la historia, matar a otro personaje o no, es una decisión con peso narrativo que modificará la forma en que la pequeña niña mire y piense acerca de Joel. Es una historia de supervivencia física pero también emocional.

The Last of Us: la serie, un arranque prometedor

La serie de The Last of Us está codirigida por Craig Mazin, autor de la multipremiada serie Chernóbil y uno de los showrunners y directores más prestigiosos del momento. Además, lo acompaña Neil Druckmann, responsable del videojuego original, y uno de los principales responsables de otro de los mejores videojuegos de la historia como la saga Uncharted. Bajo esta dupla, la serie promete mantener la esencia del videojuego, aunque este no esté adaptado de manera fiel al 100%, por cambios necesarios que precisa el formato.

Sin embargo, la importancia a la hora de adaptar una obra es entender su esencia, que es lo que quiere narrar y por qué se toman unas decisiones en lugar de otras. Esto es fundamental sobre todo en un juego de autor como lo es The Last Of Us y teniendo a ese mismo autor a cargo del proyecto, el futuro es prometedor.

El primer capítulo de la serie de The Last of Us se titula "Cuando estás perdido en la oscuridad busca la luz". Este eslogan es el de las luciérnagas, un grupo de milicia revolucionario que se opone a FEDRA, una facción que apunta a lo que era antiguamente -en el canon del juego- el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, en la serie este logo tiene una doble función: presentar a este grupo revolucionario y con él la estructura del mundo post infección y segundo darle una señal de esperanza a Joel (Pedro Pascal), quién luego de la muerte de su hija Sarah (Nico Parker), encuentra una segunda oportunidad en Ellie (Bella Ramsey).

La relación de Joel y Ellie en el juego es fundamental. Neil Druckmann lo tiene claro y, por esto, al extender el prólogo del juego previo a la infección, también añadió pequeños elementos que hacen que Sarah tenga más puntos de contacto simbólicos con Ellie, cómo esa rápida transición entre que van a ver una película y la pequeña se queda dormida tras negar tener sueño. Un pequeño gag inocente, pero que luego tendrá un peso mayor cuándo veamos como se comparta Ellie en el viaje con Joel, además de potenciar elementos narrativos como el reloj de muñeca que la hija de Joel le reparó como regalo de cumpleaños. Pequeñas señales de que la serie de The Last Of Us va bien rumbeada.

Todos estos elementos, contrapuestos a la breve aparición y protagonismo que tienen los infectados en este primer capítulo, nos dan una punta hacia donde apunta la serie. La importancia la tienen sus personajes, su viaje tanto externo como interno y la modificación que irán desarrollando en sus personalidades como en la manera de ver el mundo. Por todos estos motivos, la serie de The Last Of Us apunta hacia la luz.

El récord histórico de la serie de The Last of Us

Según fuentes de Deadline, la serie de The Last Of Us tuvo el mejor arranque en la historia de la plataforma y el segundo mejor en la historia de la productora HBO desde 2010, título que ostentaba Game Of Thrones.

El primer capítulo titulado "Cuando estás perdido en la oscuridad busca la luz" logró el segundo puesto en la serie más vista de la plataforma. Combinando las cifras de streaming y suscriptores por el canal de TV privado, The Last Of Us reunió total de 4,7 millones de espectadores combinados.

El récord de audiencia le pertenece a Game Of Thrones, serie que logró registrar un total de 9,98 millones de espectadores combinados, tanto por medios tradicionales como su canal de TV por cable y la plataforma de streaming de HBO Max.

No cabe duda, que tras las críticas positivas y la numerosa masa de audiencia que logró, harán que la serie de The Last Of Us sea una de las más exitosas del año. Aún es temprano para saber si estará a la altura, ya que la serie tendrá un total de 9 capítulos con estreno semanal todos los domingos, aunque como mencionamos antes, el futuro es prometedor.