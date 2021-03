Con la irrupción del Covid, los museos del mundo se enfrentaron a un desafío que pocas veces han atravesado en su historia: cerrar sus puertas. Meses después, con reaperturas con protocolo y visitas virtuales, el agujero en las cuentas provocado por la caída de ingresos se hace notar.

Según informó el New York Times, frente a un posible déficit de US $ 150 millones debido a la pandemia, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inició conversaciones con las casas de subastas y sus curadores sobre la venta de algunas obras de arte para ayudar a pagar el cuidado de la colección.

“Este es el momento en el que debemos mantener nuestras opciones abiertas”, dijo Maz Hollein, director del Met, en una entrevista.

El proceso para esta acción no sería tan sencillo. Los curadores evaluarán las existencias en sus departamentos con la vista puesta en qué piezas son duplicadas o han sido suplantadas por mejores ejemplos o casi no fueron mostradas. L as obras que se venderán deberán ser aprobadas por los jefes de departamento, el director del museo y la junta antes de la subasta pública.

Esta iniciativa del Met busca aprovechar un cambio en las regulaciones en ese país.

La Asociación de Directores de Museos de Arte, una organización profesional que guía las mejores prácticas de sus miembros, relajó las pautas que determinan cómo se utilizan los ingresos de las ventas de obras. En el pasado, a los museos se les permitía usar dichos fondos solo para futuras compras de arte. Pero la primavera pasada, la asociación anunciada que, hasta el 10 de abril de 2022, no penalizaría a los museos que "utilicen las ganancias del arte eliminado para pagar los gastos asociados con el cuidado directo de las colecciones".

El Museo de Brooklyn fue el primero en implementar esta medida. Recaudó un total de $ 31 millones en subastas en los Estados Unidos y Europa para el cuidado de sus obras de arte.

Según el prestigioso periódico , el Museo de Arte de Baltimore se sumó al anunciar que se desprendería de pinturas de Brice Marden, Clyfford Still y Andy Warhol. Después de críticas y conversaciones con la asociación de directores del museo, retiró las obras de Still y Marden dos horas antes de la venta.