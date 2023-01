Netflix continúa con un enero 2023 repleto de estrenos y regresos de viejas y nuevas producciones. En este sentido, una de las películas de su catálogo volvió a contar con gran popularidad debido a que su secuela se estrenó en cines recientemente y cuenta el origen de este famoso personaje.

Para combatir la reciente fama de uno de los mejores estrenos del año de HBO Max, The Last Of Us, quién ya batió un récord que poseía Game Of Thrones, Netflix apunta alto con el regreso de dos de las series más amadas por los fans: Sky Rojo y Vikings: Valhalla. Además, de la confirmación de la sexta y última temporada de Cobra Kai.

Netflix cuenta con 3 películas musicales que se pueden ver en familia y son ideales para disfrutar el fin de semana. En caso de lo que se desee es llorar, la plataforma también posee en su catálogo con producciones basadas en hechos reales.

.

El Gato con Botas

El Gato con Botas es una película del 2011 de Dreamworks, basada en el famoso personaje secundario de Shrek 2, una de las franquicias más reconocidas y amadas de la historia de la animación. En esta nueva historia, el famoso gato tiene la aventura de su vida cuando une fuerzas con Humpty Dumpty y la gata Kitty para robarse al ganso de los huevos de oro.

En esta película, conocemos la historia de origen del gato, cómo obtuvo su particular atuendo, su nombre y las relaciones de su pasado, todo narrado en medio de una aventura con tintes del género western, algo que será aún todavía más evidente en su secuela. Sin embargo, en esta primera película, el gato deberá aprender una valiosa lección sobre la amistad y la familia para recuperar todo aquello que perdió en el pasado por un cruel error.

En el camino, irá enfrentando diferentes enemigos sacados de cuentos clásicos infantiles, al igual que en la franquicia de Shrek. El Gato con Botas se encuentra en el top de lo más visto de Netflix y resulta un gran plan para ver este fin de semana con los más jóvenes de la familia.

El Gato Con Botas: El Último Deseo

En el caso de que hayan visto esta primera película, su secuela El Gato con Botas: El Último Deseo se encuentra en cines durante todo enero. Una de las propuestas más interesantes para ver en cines este mes.

La secuela continúa la historia algunos años después de la primera película, aunque no es estrictamente necesario ver la primera entrega para entender la segunda. El Último Deseo trata sobre el Gato con Botas quién, tras perder la octava de sus nueve vidas gatunas, debe retirarse por miedo a morir. Sin embargo, tras escuchar un rumor, tratará de encontrar la estrella de los deseos para recuperar sus vidas perdidas y volver a vivir como un héroe.

Como suele ocurrir en la franquicia, deberá enfrentar a clásicos personajes de cuentos y canciones infantiles como ricitos de oro y los tres osos, Jack Horner y el lobo feroz, esta vez representando a la muerte que acecha de cerca al héroe gatuno.

La historia tiene un gran mensaje sobre el cómo vivir la vida y enfrentar los miedos que se te cruzan diariamente, que será una gran oportunidad para que los más pequeños conozcan y se enamoren de este gran personaje. Además, cuenta con la vuelta de uno de los secundarios más queridos de la primera entrega: Kitty patitas suaves. Así como la incorporación de Perrito, un amable y tierno perro que funciona tanto como alivio cómico, como sostén de los momentos más emotivos de esta historia.

La historia real del Gato con Botas

El Gato con botas es un cuento popular europeo de tradición oral que fue recopilado en 1500 por Giovanni Francesco Straparola, en 1634 por Giambattista Basile y en 1697 por Charles Perrault, en su libro de Los cuentos de mi mamá Ganso, su versión más popular.

Desde el siglo XVIII, El Gato con botas se ha convertido en uno de los animales más famosos del imaginario occidental. Sus botas e ingenio no solo llevaron a su amo a convertirse en el Marqués de Carabás, le trajeron al felino una gran fama y fortuna.

Esta historia fue re-imaginada por Dreamworks, otorgándole una personalidad propia y más seductora al felino desde Shrek 2, y a lo largo de dicha franquicia, que continuó hasta las películas en solitario del personaje.