Las producciones originales de Netflix son tantas que es imposible verlas todas. Sin embargo, una destaca entre el resto por estar basada en un hecho real y ser de las películas más tristes con las que cuenta actualmente la plataforma.

Para hacerle frente a sus competidores como Disney+ y Amazon Prime Video, Netflix se propone estrenar nuevo contenido original en 2023, como Caleidoscopio: la serie que te permitirá elegir tu propio camino para verla. De la misma manera, volverán dos series amadas por los fans como Vikings: Valhalla y Sky Rojo.

Además, Netflix sabe que debe recuperar a sus usuarios tras la polémica decisión de cobrarle a sus subscriptores un monto extra si desean compartir la cuenta con personas que no habiten la misma casa.

.

Historia de un Matrimonio

Historia de un Matrimonio es una película de drama estrenada en 2019, dirigida por Noah Baumbach (Frances Ha, White Noise) y protagonizada por Adam Driver (Star Wars: The Rise of Skywalker, House of Gucci) y Scarlett Johansson (Black Widow, Her).

Historia de un Matrimonio narra la separación entre Charlie, un talentoso director teatral, y Nicole, una actriz que se hizo famosa en una película juvenil, pero abandonó la posibilidad de seguir una carrera en el cine para actuar en las obras de su marido. Sin embargo, no lo narra de una manera lineal, sino que comienza con el final de su matrimonio y desde allí, construye y hace partícipe al espectador de su historia de amor, como se conocieron y los problemas que tuvieron que afrontar, intercalando con escenas actuales en donde se enfrentan judicialmente a su divorcio.

Una película que le destrozará el corazón a quién la mire, porque si aún consideraban que esto era poco, la pareja también tiene un hijo. Un hijo que queda en medio de esta disputa y que el matrimonio deberá lidiar con su dolor intentando hacerle el menor daño posible al pequeño.

Marriage Story en Netflix

Nominación al Óscar

Esta desgarradora historia fue nominada al Óscar en 2020. Amada por público y critica, fue una de las películas con mayor número de nominaciones de la ceremonia (6) y fue ganadora Laura Dern, como mejor actriz de reparto. Las nominaciones fueron:

Mejor película

Mejor actor: Adam Driver

Mejor actriz: Scarlett Johansson

Mejor actriz de reparto: Laura Dern (Ganadora)

Mejor guion: Noah Baumbach

Mejor banda sonora

Además, tuvo la peculiaridad de que todas las nominaciones, e incluso la misma ganadora, se repitieron en otra ceremonia de premios: los Globos de Oro.

Historia de un Matrimonio: basada en hechos reales

El director Noah Baumbach declaró en múltiples ocasiones que Historia de un Matrimonio está inspirada en sus propias experiencias personales. De esta manera, podemos asumir que los personajes que interpretan Adam Driver y Scarlett Johansson tienen cierta similitud con la vida real.

No es casual que el personaje de Charlie sea director de teatro y su mujer, Nicole, sea actriz. A pesar de que Baumbach haya negado expresamente que la película esté basada directamente en su matrimonio anterior, las similitudes son muchas.

El director, que ahora sale Greta Gerwig, estuvo casado con la actriz Jennifer Jason Leight (The Hateful Eight, Atypical) durante cinco años. Fue en 2013 que decidieron divorciarse y en ese momento también tenían un hijo de por medio. Aunque, a diferencia del filme, el niño en ese momento era tan solo un bebe. Por último, siempre hubo rumores de una posible infidelidad de Baumbauch hacia Leight, algo que si bien nunca fue aceptado por él, en la vida real, la película si lo refleja. Podemos ver explícitamente a Charlie engañando a Nicole con una de sus compañeras de la compañía de teatro.

Si bien Noah Baumbach se encargó de remarcar que su nueva relación Greta Gerwig, directora y actriz, surgió un año después de su separación con Leight, las coincidencias entre realidad y ficción son abrumadoras.

Historia de un Matrimonio en Netflix

Historia de un Matrimonio es una de las películas más desgarradoras y tristes del catálogo de Netflix. Una película basada en las vivencias y sentimientos que atravesó su director Noah Baumbach a lo largo de su vida y que le valió el reconocimiento de la academia con sus múltiples nominaciones al Óscar.

La historia de una familia que intenta mantenerse unida pese al final de su matrimonio y el final del amor entre dos personas que decidieron pasar una vida entera juntos. Sentimientos con los que muchos podrán empatizar.