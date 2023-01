Netflix comenzó el año con una gran noticia para los usuarios, volvió a la plataforma una de las mejores series de los últimos 20 años. Se trata de una serie con la que no podrás parar de reír y tiene una particularidad especial.

Además, Netflix estrenó una serie que podés ver en cualquier orden, eligiendo tu propio camino para verla: Caleidoscopio. Junto a este estreno, también se espera por el estreno de las nuevas temporadas de Sky Rojo y Vikings: Valhalla, dos series amadas por los fans.

Por otra parte, para competir con Disney+ y Amazon Prime Video, que son los principales rivales de Netflix, continúa estrenando diversas producciones que son todo un éxito como Merlina y la nueva temporada de La Reina del Sur, que comparten podio entre lo más visto de la plataforma.

The Office (US) en Netflix

The Office (US) es una sitcom, lo que significa que es una serie de comedia que repite escenario y personajes. The Office (US) es una adaptación de una serie británica creada por Ricky Gervais en la que sigue a Michael Scott, en la versión estadounidense interpretando por Steve Carrell, quien es jefe de una compañía papelera localizada en Scranton, Pensilvania.

The Office sigue a este excéntrico jefe junto a los descontentos trabajadores de la empresa y sus particulares relaciones, como interactúan y se burlan unos de otros, e incluso como encuentran diversas maneras de esquivar el aburrimiento en horario laboral.

Junto a series como Friends, Seinfeld y Parks and Recreation, The Office es considerada una de las mejores series de comedia de la historia. Es así, por su particular humor y por el legado que dejó en la cultura popular. Al punto que todo el mundo sabe inmediatamente a qué tipo de persona se hace referencia cuando se habla que alguien se comporta como Michael Scott o cuando en una serie o película hay un movimiento de cámara o sonrisa de algún personaje que emula a lo hecho en The Office.

Lo que vuelve especial a The Office

Una de las principales razones que hace especial a The Office es el contraste entre la personalidad excéntrica y ególatra de Michael Scott y sus empleados. El jefe de la compañía es una persona egoísta, racista, xenófoba y que suele hacer los comentarios más desatinados y desubicados de la serie. Pero justamente, la serie funciona porque sus compañeros brindan el silencio suficiente con él presente o se quejan entre ellos de Michael para dejarlo expuesto y que sintamos realmente vergüenza ajena al verlo.

A pesar de esto, Michael se arrepiente casi inmediatamente de comportarse como un inadaptado y por eso se genera cierta simpatía por él. Tanto el espectador como Michael saben que está cometiendo constantes errores. Pero, casi como si fuera un niño, no puede evitarlo. Otros personajes, como Dwight Schrute, entran en juego para hacer resaltar a Michael.

The Office en Netflix

Dwight es el mejor vendedor del estado, un granjero cuya fidelidad a Dunder Mifflin y a Michael Scott es inapelable. Vive por y para la empresa y es capaz de cometer cualquier locura por el bien de la empresa y de su amado jefe. Dwight es la mano derecha de Michael y la razón por, por comparación y exageración de sus actos, logra hacer entrar en razón al jefe.

Otros personajes como Jim y Pam, que son la pareja romántica de la serie, también destacan al estar constantemente haciéndole bromas pesadas a Dwight y a Michael, dejándolos muchas veces expuestos ante la mirada acusatoria de sus compañeros y generando cierto balance en la empresa entre las locuras de Michael y la sensatez de los oficinistas más aburridos.

The Office como legado popular

Todo el mundo reconoce un movimiento de cámara "a lo The Office". Lo que destaca a esta serie es la particularidad de como está filmada, se trata de un falso documental o "mockumentary".

Un falso documental es un tipo de película o programa de televisión que representa eventos ficticios, pero que se presenta como un documental. Estas producciones a menudo se utilizan para analizar o comentar eventos y problemas actuales utilizando un escenario ficticio, o para parodiar la forma documental en sí.

En The Office, la cámara es un personaje más, al punto que los personajes hablan o le dedican miradas a ellas en momentos de incomodidad o malestar, generando una complicidad con el espectador, para descontracturar situaciones que, en otro contexto, serían propias de una serie dramática. De esta manera, se genera la famosa "mirada The Office". Cuando un personaje de ficción o, incluso en la vida cotidiana, una persona se voltea y dedica una mirada sostenida a un punto fijo, se dice que está haciendo referencia a dicha serie.

Por otra parte, otra de las técnicas propias de la serie son los zooms. Contrario a la mirada a camara, que era un recurso usado para descontracturar situaciones, el zoom es empleado para generar incomodidad y resaltar alguna acción indebida, o simplemente para emular esa mirada acusadora de los demás personajes a algún otro personaje o hecho puntual.

The Office memes

Estos dos mecanismos de comedia fueron parodiados en incontables series y se hicieron marca registrada de The Office y también forman parte de la cultura popular como una fuente inagotable de memes, gifs o videos que son utilizados diariamente incluso por personas que no tienen idea de donde provienen.

La serie protagonizada por Steve Carrell arribó a Netflix a principios de año y generó la felicidad de sus más fieles fans que podrán revivir sus momentos favoritos.