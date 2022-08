Al igual que Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max y Amazon Prime Video, Netflix sumó en agosto nuevos títulos a su lista de películas y series. En la búsqueda de resaltar ante tanta competencia, el gigante del streaming no deja de anunciar nuevas propuestas, desde el mes pasado se espera con expectativa agosto.

Este mes se esperan estrenos como Fiasco total: Woodstock 99 (documental), The Sandman (serie), Ollie está perdido (Serie), Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo (Película argentina), la Tercera temporada de Lock & Key, entre otros.

Recordamos que la empresa informó hace una par de semanas que desde el lunes 22 de agosto las personas que comparten su cuenta con otros usuarios deberán pagar un cargo extra. Por lo tanto, los planes quedarían de la siguiente manera.

Cuanto cuesta Netflix en Argentina 2022

1- Netflix plan Básico de $429: total $755 (+ $219 por casa extra= $974)

2- Netflix plan Estándar de $799: total $1.406 (+ $219 por casa extra= $1.625)

3- Netflix plan Premium $1199: total $2.110 (+ $219 por casa extra= $2.329)

Cuando el usurario no sabe qué mirar, siempre el Top de Netflix es una buena guía. Te da una diversidad de series como de películas, depende en qué lista estés buscando. En cuanto al Top Series de Netflix Argentina hoy, se encuentra de esta manera:

Top Series de Netflix Argentina:

1- Pasión de Gavilanes

Años después de su estreno, esta telenovela colombiana sobre tres hermanos que se enamoran de tres hermanas sigue causando furor entre los amantes del género.

2- Manifiesto

Un avión aterriza misteriosamente años después de despejar, y as personas a bordo vuelven a un mundo que ha continuado sin ellos y afrontan nuevas y extrañas realidades.

3- Mi otra yo

En esta emotiva serie dramática, tres amigas cercanas se embarcan en un viaje que cambiara el curso de sus vidas

4- Alba

Alba se despierta en una playa con señales de haber sido violada, pero si recordar nada de lo que paso a noche anterior. Luego descubre que sus agresores con amigos de su novio.

5- Sigue respirando

Un avión hundido. Una travesía peligrosa. La inminente amenaza del ataque de un oso. En la más desesperada lucha por la supervivencia, aprendemos quienes somos realmente