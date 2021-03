La plataforma prepara el regreso de Sex and the City y Harry Potter

En la guerra del streaming, todo vale. Eso es lo que han debido pensar los ejecutivos de HBO, que se encuentra inmersa en una importante estrategia de diversificación de su oferta televisiva. Desde el salto de Netflix Es más, en los últimos años ha experimentado como plataformas completamente nuevas en el mercado, como es el caso de Disney +, conseguían un mayor número de suscriptores.

Para tratar de revertir estas cifras, HBO está trabajando en dos vías de actuación bien diferenciadas: el despliegue de HBO Max en todo el mundo, y un aumento de títulos propios. La primera supone todo un desafío, ya que, en EE. UU., Su principal mercado, se diferencia entre HBO, como canal por cable, y HBO Max, en este caso como servicio de streaming. En el resto de mercados, tan solo existe HBO como plataforma de video bajo demanda, por lo que la implementación HBO Max supone una fusión del catálogo ya existente con las nuevas producciones para HBO Max. Los detalles de esta fusión siguen llegando a cuentagotas, pero lo que sí sabemos es que HBO Max llegará a la Argentina, al igual que al mercado europeo, en el segundo semestre de 2021.

Es previsible que el costo por suscripción aumente al ampliar la oferta, algo que también ocurrirá con Disney + una vez que se incorpore a la plataforma Star, pero por el momento se desconoce de cuánto será esta subida. Lo que sí han comunicado los directivos de HBO, no sin crear cierto revuelo , es que Warner estrenará de manera simultánea sus nuevas producciones en cines y en la propia plataforma. No se ha especificado si lo hará de manera gratuita o con un costo adicional al de suscripción mensual, aunque esta segunda opción es la más probable.

En lo referente al aumento del número de títulos de producción propia, HBO recién viene de anunciar dos nuevos proyectos basados en sendas franquicias históricas dentro de la industria audiovisual: Sex and the City y Harry Potter. La primera vio la luz en 1998 y finalizó, tras seis temporadas, en 2004. Cuatro años después del cierre en televisión de la historia de Carrie, Charlotte, Miranda y Samantha, se estrenó en cines Sex and the City la película, cuya secuela llegó a la gran pantalla en 2010. Durante años se sucedieron los rumores sobre una posible tercera película, pero la enemistad entre Sarah Jessica Parker (Carrie) y Kim Cattrall (Samantha) impidió que el proyecto se llevara a cabo.

En cuanto a Harry Potter, poco hay que decir que no se sepa ya. JK Rowling publicó Harry Potter y la piedra filosofal en 1997 no sin antes haber sido rechazada por varias editoriales. En 2001 este primer título de la heptalogía que sigue las aventuras del joven mago fue adaptado al cine y se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia. Ese fue el inicio de una trayectoria meteórica, tanto literaria como cinematográfica, de la saga creada por Rowling.

El impacto de estas dos franquicias en la sociedad es innegable. Sex and the City y Harry Potter son dos emblemas de la cultura popular que han explorado su universo más allá de la pequeña y gran pantalla, con videojuegos, parques temáticos, merchandising de todo tipo, libros y un largo etcétera. Tal es su relevancia dentro del mundo del ocio y el entretenimiento que hasta cuentan con su propia máquina de juegos de tragamonedas .

El cariño que el público siente por estas franquicias es directamente proporcional a la tristeza que los fans experimentaron cuando ambas llegaron a su fin. No obstante, y como ya hemos comentado, ambas regresarán de la mano de HBO Max. De esta forma, recién estrenado este 2021 se anunció que estaba en marcha una nueva temporada de Sex and the City bajo el título And Just Like That… Este nuevo reinicio de la icónica serie se centrará en cómo ha evolucionado la vida de los protagonistas en este tiempo de ausencia ante las cámaras y cómo se han adaptado a los cambios tecnológicos y sociales de los últimos años (recordemos que el personaje de Carrie era reacio a emplear los celulares modernos). Desgraciadamente para los fans acérrimos de la ficción, el reboot no contará con Kim Cattrall en el papel de Samantha,

Harry Potter, por su parte, regresará en forma de serie de acción real. Por el momento, los detalles del proyecto son casi nulos y tan solo ha trascendido que HBO y Warner estarían trabajando en esta ficción. Se desconoce, por tanto, no solo el reparto y el formato, sino también el argumento de esta nueva serie. No obstante, y teniendo en cuenta que las películas de la nueva saga de Animales Fantásticos