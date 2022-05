Fuente: BAE Negocios

Luego de la renuncia del ex secretario de Comercio Roberto Feletti, que volvió a poner el foco en la interna del Frente de Todos, el expresidente de Cambiemos Mauricio Macri elaboró su propia teoría al respecto y señaló que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "es una víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna".

"Ella es un víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna. Ella recibió un montón de promesas, este señor no le cumple ninguna y entonces ella desespera. Esto es lo que pasa", elucubró Macri en declaraciones al canal TN.

Macri también calificó al líder camionero Hugo Moyano y a su entorno como "señores que aprietan y bloquean". Además, comparó al diputado oficialista Leopoldo Moreau con un "barrabrava".

En esa línea, el creador del PRO sintetizó que ambos "se pelean por el poder" y aclaró que está "preocupado" por la situación. "El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no tiene soluciones, no tiene plan salvo buscar su impunidad", enfatizó.

Renuncia de Feletti y la interna

Los choques entre las distintas facciones que integran el Frente de Todos escribieron un nuevo capítulo en la interna tras la carta de renuncia del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en la tarde del lunes. La decisión se conoció luego del traspaso de su dependencia a la órbita del Ministerio de Economía a cargo de Martín Guzmán y se explica por el desacuerdo con el rumbo adoptado para combatir la inflación.

Macri consideró a Cristina como una "víctima de las contradicciones de Alberto"

"Ninguno de los dos tiene noción hacia dónde va el mundo. No tienen rumbo ni una idea clara", enfatizó el referente de Juntos por el Cambio y destacó: "Ella habla poco, pero él dice una cosa a la mañana y otra a la tarde todos los días. Nunca lo vi en mi vida. Ha destruido el instrumento de comunicación más importante que tiene un gobierno: la palabra presidencial".

Al respecto, Macri cuestionó su propia actitud cuando estuvo en la Casa Rosada, para luego volver a criticar al oficialismo: "Me autocritico haber hablado demasiado poco. Y ahora me doy cuenta de que la narrativa es tan importante como hacer la autopista de la ruta 8. Hay que explicarle a la gente hacia dónde va. Me faltó más narrativa, pero este mamarracho de contradecirse todo el tiempo y mentir sistemáticamente es muy dañino. Genera bronca, resignación, todo lo que se palpa ahora en la calle", apuntó.

Macri contra Moyano y Moreau

El expresidente en otra entrevista celebró la prisión preventiva dictada contra los de Camioneros que bloquearon la ciudad de San Nicolás y apuntó fuerte contra Hugo Moyano. "Son señores que te aprietan, te bloquean, te extorsionan", calificó al secretario general del gremio y a su entorno.

"No podemos seguir viviendo en un lugar donde señores te aprietan, te bloquean, te extorsionan", cuestionó Macri y enfatizó: "Nos llega el pan más caro por las cosas que se lleva Moyano para él y sus socios".

En esa línea, también el diputado Leopoldo Moreau recibió críticas del exmandatario. "Es un hombre que no para de hacer abuso de poder. Bajo el hecho de que se supone que tiene ciertas protecciones por ser diputado, ha vivido haciendo barbaridades, atropellos equivalentes dese la cámara de diputados a los que hacen Moyano y sus muchachos a lo largo del país", subrayó Macri.

Agregó: "El día de las 14 toneladas de piedra (cuando se debatió la reforma previsional en 2017) él lideraba el desorden interno, logró que se suspendiera la sesión. Hace rato que viene actuando como un barrabrava en vez como un diputado de la nación".