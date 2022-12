Claudia Piñeiro retomó el personaje de su primera novela en la que acaba de publicar. "Guillermo Martínez me propuso la idea, en ese momento me pareció medio descabellado porque en Tuya, Inés termina yendo a la cárcel y yo no iba a escribir una novela de cárcel porque es un ambiente que no conozco y me cuesta inventar ficción sobre algo tan especifico que debería haber investigado. Pero después en la pandemia me puse a pensar que Inés ya podría estar libre y cómo sería en esta época. También mis propios problemas con el personaje. Diecisiete años atrás ella decía cosas ultra machistas, conservadoras, que estaba en función del humor y hay cosas que hoy no decimos ni en chiste. Cómo traerla al aquí y ahora. Muchas cosas que tienen que ver con el lenguaje, me puso como escritora a revisar cosa que hoy escribiría de otra manera", dice la autora a BAE Negocios en una mesa de café.

-¿A Inés la cambió la cárcel?

-Pero en los términos que los cambia a mucha gente, por supuesto te modifica me imagino estar privada de la libertad. Cosas que antes ella antes no vivió. Pero también hay un cambio positivo en la vida de Inés que es su sociabilización con otras mujeres, ella en Tuya no tenía amigas, no conversaba con otras mujeres, fingía una familia hacia afuera y ahí estaba todo su marido, su hija, a la que mucha no entendía pero hacia que si. Y la cárcel la obliga a sociabilizar con otras mujeres que piensan distinto, que vienen de otros lugares. Le hace abrir la cabeza con respecto a que todo lo que ella pensaba, en ese sentido le aporta algo que ella no tenia. No tiene que ver con cualquier paso por la cárcel, si no con el de una mujer que pensaba que las mujeres eran como decía el patriarcado que debían ser.

-Abordas la queja de la maternidad...

-El tema de las maternidades conflictivas se viene tratando. Fue tabú durante muchos años y hace un tiempo que se viene planteando. Por eso Inés también puede en esta novela hacer unos cambios con respecto a su hija. En la primera novela ella negaba los problemas con la maternidad. Ella fingía que era una buena madre. Al fingir no podes hacer nada para reparar. En esta novela cuando ella asume sus grandes dificultades con la maternidad es cuando puede hacer algún tipo de reparación o mover alguna pieza. En la otra no podía porque ella no reconocía un problema. Se dejó dejar de romantizar a la maternidad. Antes parecía que si una mujer no era madre era porque no podía no porque no quería. Decir que no quería ser madre la ponía en un lugar difícil, hoy ya no, ya esta lleno de chicas que lo dicen abiertamente.

-También cuestiona si se es madre siempre

-El trabajo de cuidado es de las mujeres, hay una cuestión no solo del patriarcado si no del capitalismo. Nos convencieron que es por amor, que trabajamos gratis. Tendría que ser de todos o recibir un dinero por dejar de hacer otras cosas. Ahora se juntó el cuidado de los hijos y los padres, cuando una mujer esta en su etapa activa, no es posible hacer todo no hay cuerpo que lo resista. Te pasas la vida cuidando.

-Estadisticamente las mujeres matan menos ¿por qué te parece que es así?

-Creo que hay algo de la violencia que no está en las mujeres. Quizás porque estamos educadas de otra manera. Los hombres tenían que salir a matar para comer, a matar en la guerra. Algo de la construcción de femineidad y la masculinidad a lo largo de los siglos tendrá que ver con eso. Ojalá los hombres sean mas femeninos en ese sentido y que se quiten un poco de violencia de encima. Me parece que ahí nosotras tenemos una ventaja sobre los varones, que muchas de las cosas que tiene que ver con la violencia de género y de mas vienen de una educación que esta permitido direccionar a otras personas a través de la fuerza física. Las mujeres no hemos sido educadas de esa forma, pero no digo ahora si no a lo largo de los siglos. Venimos con otros recursos.

-¿Cómo fue meterse en la cabeza de una mujer que mató y tiene que seguir con vida?

-Por un lado entra a este mundo donde el feminismo cambió las reglas de juego, en un momento dice yo sabia ser mujer ahora ya no lo sé. Pero además hay algo tiene que ver cómo se reinserta en la sociedad alguien que estuvo privada de la libertad. Como sociedad le hacemos una propuestas cumplís tantos años de condena y después te reinsertas y no es así. Cuando sale no es recibida con los brazos abiertos y menos para el trabajo. Pienso que están la adaptación al nuevo mundo de la mujer y al reinserción después de haber matado. Ella está diciendo todo el tiempo yo maté, no soy asesina. Si salís de la cárcel y seguís siendo asesina es imposible que te reinsertes. Pero si re ponen ese cartel también. No tengo respuestas. Son preguntas, que se abren en el libo, si no la propuesta que hacemos como sociedad es falsa, si no te podes reinsertar seguís pagando toda la vida.

-Las moscas tienen un lugar privilegiado en la novela

-Muchas personas me dicen que ven moscas y que ya no las quieren matar, que les empezaron a tener cariño. Yo por lo pronto tengo ese problema en el ojo que tiene Inés, esa manchita negra que tiene que ver con envejecimiento. Además de eso en la pandemia hice Entomología forense, los insectos aplicados a la resolución de crímenes, se encuentra un cuerpo y según el estado que esta la mosca podes determinar la fecha de la muerte, que si esa mosca no es de esa zona podes saber que trasladaron el cadáver. Me parecía que ahí se unía la vida y la muerte, porque es a partir de objeto vivo que te permite investigar sobre la muerte.

-Inés sabe mucho de moscas

-Es otra cosa que ella tuvo que hacer. Colocar su obsesión en otro lado. En Tuya la tenia con su marido, ahora la puso en algo mucho mas adecuado. Por eso tampoco quiere trabajar con su socia La Manca que se hace tareas de detective por decirlo de alguna manera. Ella no quiere participar porque sabe que si vuelve ahí vuele a sus obsesiones. El tema de las fumigaciones, lo que se dedica, tiene otra cosa que ella entra a las casa a matar con permiso, ella se cuestiona qué se mata o no. Ella no mata moscas, por qué las va a matar si no traen ningún problema. Está todo el tiempo esta cuestión de a quien se puede matar y a quien no y qué marca te deja haber matado.

-¿Ella cambia a partir de La Manca?

-Creo que es una novela también sobre la amistad, la amistad con ella es fundamental. Me interesa a mucho lo universal de la amistad.

-¿Son la Thelma y Louise del conurbano?

-Creo que tiene elementos, pero que el movimiento de mujeres le permite un mejor final a la novela. Es una película que no envejeció. Pero hoy con las redes que tenemos las mujeres me parece que podrían tener un mejor final, que me parece que es lo que pasa con Inés y La Manca.

-¿Por qué incorporaste la asamblea de mujeres?

-Es la novela que mas me costó, es la que mas me trabajo me dio. Sobre todo por encontrar quien la cuenta. En Tuya todo transcurre en la cabeza de Inés. Necesitaba que Inés hablara en primera persona, pero que también una tercera persona diga más allá de lo que Inés quiere contar y que hubiera un nosotras, un coro. El coro en la tragedia griega funciona como el pueblo que ve lo que esta pasando y comenta. Acá es lo mismo es un grupo de mujeres que ven lo que está pasando en la novela y hablan a partir de ahí de determinadas situaciones que pueden ser el trabajo, la violencia, la maternidad van a conclusiones un poco mas universales y eso permite también poner voces de otras mujeres de autoridad como Rita Segato pero el mismo contexto de ese grupo, yo marco para que quien lo lea sepa quién lo dijo pero lo pongo en un nosotras. En una asamblea de mujeres donde se anotan, donde cada una tiene que esperar su turno. Me parece que es algo en lo que se basa el éxito del movimiento de mujeres, que no hay una líder y se basa en el consenso.

-Planteas la pregunta si una mujer puede cometer femicidio

-Aún no hay ninguna condena por eso, pero si una mujer mata a otra por el hecho de serlo me pregunto si sería. Inés mata a la amante de su marido.

-¿Es esta tu novela más policial?

-Tiene mas que otra caracteristicas de un policial, aunque no responde a la pregunta quién mató y por qué. Me esforcé mucho para que haya suspenso. Hay novelas que no me importa mantenerlo. El suspenso muchas veces es para atraer al lector hasta el lugar donde queres contar otras cosas. Esta tiene mas de suspenso clásico.

-¿En qué cambió tu vida al dedicarte a escribir?

-Tengo el privilegio de trabajar en algo que me gusta hacer, ojalá todos trabajemos de lo que nos gusta. La vida se lleva mas agradablemente así. Mas alla de trabajo en si mismo, además me permitió conocer lugares que no hubiera conocido, escritores y lectores con los que no hubiese conversado.

-¿Cuándo supiste que querías ser escritora?

-Escribo desde que se escribir. A mi mamá la llamaban y le decían que era destacable, era ponderada de alguna manera en los términos de la escuela. No me pude pensar como escritora hasta mucho tiempo después. Mi familia es de clase media baja, cuando tuve que pensar en qué estudiar era buscar una profesión para subsistir y fui contadora. Recién a los 30 año. quedé como finalista en un concurso y ahí empecé a pensar en serlo y trabajar para eso. Pasó un tiempo hasta que me pude ver como escritora, estaba el deseo de escribir, de publicar y de ser leída. Ahora que eso me llevara a a ser la escritora que soy hoy , a lo sumo te podes imaginar que te publiquen cuando estas escribiendo un libro en soledad. Después de ser publicada muchas veces recién pensas otras cosas.

-Tus libros son muy visuales

-Yo trabajaba como contadora, fue una casualidad serlo, me ayudó muchísimo, me permitió ahorrar para trabajar por menos dinero pero más cercano a lo que me gustaba. Empecé talleres literarios. Empecé a escribir Tuya como un guion pero ahí me di cuenta que no podía serlo porque pasaba todo en la cabeza de Inés, por eso pasó a ser una novela . Trabaja free lance y tuve a mis tres hijos. Comencé a trabajar como guionista. Trabajaba como periodista y guionista primero. Todo lo hice con mis tres hijos.

-¿Qué te gustaría que el lector encuentre en esta novela?

-Lo que me gustaría es que haya haya lectores para la distintas capas. No todas les va interesar las mismas capas, me encanta cuando los lectores cuenta la capa por la que siguieron. me gustan que aparezcan lectores para las distintas capaz