Netflix posee un extenso catálogo que la posiciona como la plataforma de streaming más popular a nivel mundial. Por este motivo, también hay una gran parte de películas y series que quedan escondidas en ese extenso listado, entre ellas dos de las mejores películas argentinas.

Tras el estreno de la exitosa miniserie DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y Blonde (Rubia), una de las películas más polémicas de la historia, Netflix no quiere perder terreno ante sus principales competidores y prepara el estreno de la serie antológica de Guillermo del Toro, que promete ser de las más vistas del año.

Por su parte, distintos servicios de streaming como Amazon Prime Video, HBO Max y Disney+ continúan teniendo éxito con sus más recientes estrenos: The Lord of the Rings: The Rings of Power, House of the Dragon y Star Wars: Andor, respectivamente.

Joyas ocultas en Netflix

Tiempo de Valientes

Tiempo de Valientes es una de las mejores películas argentinas de las últimas décadas. Escrita y dirigida por Damián Szifron (Los Simuladores) y protagonizada por Diego Peretti y Luis Luque, nos narra una historia de comedia y suspenso entre un psicólogo y un policía que terminan descubriendo y desmantelando una red criminal de terrorismo.

"Cuando se me ocurre Tiempo de valientes, que es lo que se conoce como buddy-movie, aparece y la filmo, y no lo hago intentando modificar el lenguaje, ni cambiar el cine de un país, ni llegar a Cannes, ni nada; solo la quiero hacer bien" comentaba Damián Szifron al explicar las principales cualidades de su película.

Historia de lo oculto

Historia de lo Oculto es una película dirigida por Cristián Ponce (La Frecuencia Krilian) que trata sobre misteriosas fuerzas del mal que se esconden tras los líderes políticos del país.

La sinopsis de Historia de lo Oculto dice lo siguiente:

Es la última emisión de "60 Minutos Antes de la Medianoche", el programa periodístico más visto de la televisión. La estrella de la noche es Adrián Marcato, quien podría exponer una conspiración y vincular al gobierno con un aquelarre. Al mismo tiempo, un grupo de periodistas correrá contrarreloj para localizar un artículo que permitiría la confesión de Marcato al aire. Se valdrán de su oficio, pero también de métodos mucho menos habituales.

En donde logra triunfar Historia de lo Oculto es en esa forma de hablar sobre épocas oscuras de nuestro país como la dictadura, los desaparecidos y la guerra de Malvinas, sin evidenciarlo en ningún momento del relato. Como bien dice su título, lo importante se encuentra en lo oculto, en eso que esconde tras su atmosfera de cuento de terror y personajes distantes. Una de las mejores películas de los últimos 5 años de producción Argentina y es una experiencia para vivir más de una vez.