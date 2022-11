A pocos días del estreno de Enola Holmes 2, ya se posiciona como lo más visto de Netflix en la semana. Lo mismo sucede con su precuela, que también forma parte del top 10 de la plataforma de streaming. Sin embargo, sus actores protagónicos parecen tener una extraña relación.

Por su parte, Netflix continúa sacando ventaja frente a Amazon Prime Video y HBO Max, su principal competencia. Esto se debe a que las series sobre asesinos seriales se volvieron una especialidad de la plataforma de la "N" roja. De esta manera, tras el éxito de Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer y Vigilante, ambas series fueron renovadas para nuevas temporadas.

Además, a pocos días de comenzar el Mundial de Qatar 2022, Netflix continúa agregando imperdibles series de fútbol como Sean eternos: Campeones de América, el documental que sigue a la selección argentina de Messi y Scaloni, a través de lo que fue el título obtenido en la Copa América 2021.

Elona Holmes 2

Elona Holmes 2 es una película secuela que sigue las aventuras del personaje homónimo, quién es la hermana menor del famoso detective Sherlock Holmes. En esta nueva aventura, Enola tomará su primer caso oficial como detective. Sin embargo, la situación se complicará y necesitará solicitar ayuda a su hermano mayor.

Elona Holmes está protagonizada por Millie Bobby Brown (Stranger Things) y Henry Cavill (Superman), quiénes interpretan a los únicos dos miembros restantes de la familia Holmes. Su química en pantalla y sus personalidades extravagantes le permitieron a esta saga, posicionarse como las más queridas por el público juvenil, al punto que se posiciona como lo más visto de Netflix por segunda semana consecutiva.

Sin embargo, y a pesar de que en la ficción sean hermanos con cierto cariño mutuo, cuando se apagan las cámaras parecen tener una relación un tanto más compleja.

Millie Bobby Brown y Henry Cavill: una extraña relación

Lo cierto es que Millie Bobby Brown, la pequeña actriz que se ganó el clamor popular por su papel como Eleven en Stranger Things, aún tiene la corta edad de 18 años. Por su parte, Henry Cavill, actor conocido por múltiples papeles como el de Geralt de Rivia en The Witcher y Superman en diferentes largometrajes del universo DC, tiene 39 años, una diferencia de más de 20 años con la joven actriz.

Por este motivo, Henry marcó ciertos límites y condiciones en su forma de relacionarse con la joven Millie: "no se me permite preguntar sobre su vida personal. Es como, 'Millie, cállate. No.' Y yo entonces digo, 'Entendido'", comenta Bobby Brown en una entrevista con Deadline.

El paso de Stranger Things a Enola Holmes

La joven actriz comparó su relación con los actores de Stranger Things y cómo es trabajar con Cavill, en este nuevo proyecto: “En ese caso todo era diferente. No hay límites porque es como si todos fuéramos hermanos. Pero con Henry, él es muy estricto conmigo, lo cual agradezco”, agregó Millie Bobby Brown.

Además, Millie marcó una clara diferencia en lo que significa trabajar con Cavill en Enola Holmes 2: “Con Henry se siente como una relación adulta real. Como una muy buena y sana amistad. Donde tenemos términos y condiciones”.